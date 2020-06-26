"Голос" остаточно позбавив Вакарчука мандата нардепа

Партія "Голос" провела позачерговий з'їзд, на якому припинила повноваження народного депутата України Святослава Вакарчука.

Також політсила ухвалила рішення про зміну свого статуту напередодні місцевих виборів й дозволила залишитися Вакарчуку активним членом партії, повідомляється на її офіційному сайті.

"На жаль, Верховна Рада не залишила мені вибору, хоч я й сподівався на повагу колег до рішення вільної людини. Тому сьогодні я звертаюсь до найближчих людей, членів партії, прошу задовольнити моє прохання і припинити повноваження народного депутата", – сказав Вакарчук, звертаючись до колег.

Святослав Вакарчук на з'їзді партії Сайт "Голосу"

"Водночас я й надалі залишатимуся членом партії настільки довго, наскільки буду приносити користь партії, і поки партія сприятиме європейському розвитку країни. Моє бажання допомагати "Голосу" залишається, я готовий робити це й надалі", – запевнив політик.

Місце Вакарчука в парламенті займе наступний кадидат із партійного списку – юристка і правозахисниця Аліна Свідерська.

Що стосується оновленого статуту "Голосу", який затвердили на з'їзді, то він деталізує процедури створення місцевих партійних організацій. У політсилі наголосили, що це важливо для ефективної роботи її осередків для перемоги на місцевих виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL: