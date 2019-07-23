"Голос": хто потрапляє у Раду від партії Вакарчука

За попередніми результатами підрахунку голосів, за списком "Голосу" до Верховної Ради проходять 17 народних депутатів.

OBOZREVATEL представляє їхній поіменний список.

Святослав Вакарчук

1. Святослав Вакарчук

2. Юлія Клименко

3. Кіра Рудик

4. Ярослав Железняк

5. Олександра Устинова

6. Олег Макаров

7. Ярослав Юрчишин

8. Сергій Рахманін

9. Соломія Бобровська

10. Ольга Стефанишина

11. Володимир Цабаль

12. Андрій Осадчук

13. Роман Костенко

14. Роман Лозинський

15. Інна Совсун

16. Леся Василенко

17. Рустем Умеров

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія президента "Слуга народу", згідно з останніми даними ЦВК, може взяти більшість місць у Верховній Раді 9-го скликання – приблизно 240 (у сумі за списками і мажоритаркою).

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