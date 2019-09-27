Замішаний ПриватБанк? Названа можлива причина відставки Данилюка

Оголошена відставка секретаря РНБО Олександра Данилюка може бути спричинена його заявами про "неможливість повернення ПриватБанку".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав український політтехнолог Олексій Голобуцький. За його словами, до звільнення Данилюка може мати відношення бізнесмен Ігор Коломойський. На думку Голобуцького, наступник Данилюка "має побачити можливість втілення варіантів, потрібних Коломойському".

"Серед експертів багато хто впевнений, що в Коломойського існує ще одна причина для звільнення Данилюка: бажання збільшити свій вплив на українську політику, а не тільки отримати компенсацію за націоналізацію "Привату", – написав Голобуцький.

Олександр Данилюк

Він додав, що Telegram-канали провладного пулу поширюють іншу версію: що заява про відставку Данилюка – наслідок провальної зустрічі Зеленського з Трампом. І саме Данилюк взяв на себе відповідальність за це.

"Хоча це більше схоже на маскування реальних причин", – підсумував Голобуцький.

Як писав OBOZREVATEL, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву на звільнення з посади. Як стверджують джерела OBOZREVATEL, Данилюк має намір стати послом України у Великобританії або США.

В Офісі президента інформацію про відставку Данилюка підтвердили.

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