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"Годуєте піпеткою!" Гройсман у прямому ефірі назвав Тимошенко "мамою корупції"

9.2тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розкритикував лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко, коли та була главою Кабінету міністрів.

Словесна перепалка між політиками відбулася в ефірі "Свободи слова". Конфлікт розгорівся після того, як Тимошенко розкритикувала роботу уряду під керівництвом Гройсмана.

"У громад мають бути три свободи. Перша – вільно отримувати свої власні закріплені податки. Щоб не забирали в центр, а потім із піпетки не капали в громаду по одній гривні. Якщо ми зараз говоримо про децентралізацію, то повинні подивитися на розподіл бюджету за доходами, скільки відсотків йде громадам, а скільки – держбюджету. Першої свободи в наших громадах не існує. Тільки 20,7% – це ті доходи, які отримує громада. Все інше забирається в центр, а потім направляються туди субвенції. Тобто громада практично не розпоряджається своїми доходами", – розповідала нардеп.

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На ці заяви прем'єр-міністр нагадав Тимошенко, що під час її прем'єрства Кабмін проводив "безглузду політику". Також Гройсман нагадав лідеру "Батьківщини" про борги і завищені ціни на газ.

"У мене таке враження, що ви не змінили свої матеріали. За вас 10-11 років тому була система, про яку ви нам прочитали. І піпетка була саме у ваших руках. Ви підгодовували всі місцеві влади якимись подачками, а реальної реформи не було", – парирував чиновник.

Крім того, Гройсман під час перепалки обізвав Тимошенко "мамою української корупції".

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в Україні вже через два роки можна збільшити мінімальну зарплату вдвічі.

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Особи
Володимир ГройсманЮлія Тимошенко
Місце
Україна
Теги
ВО БатьківщинаКабінет Міністрів України
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Matsiura Oksana
Matsiura Oksana
Мало кого з політиків так багато топлять. Тимошенко нема за що виправдовуватись і не варто звертати увагу на такі тролі це ознака низької політичної культури опонентів.
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Ізмайлова Ольга
Ізмайлова Ольга
Мама країни! А ось цей свинок Петі!
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Хмельницька Ірина
Хмельницька Ірина
Уряд Гройсмана не показав нічого позитивного за 5 років. Йому немає виправдання. Оскільки не може апелювати фактами, він переходить на особистості
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