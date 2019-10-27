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27 жовтня • оновлено в 12:17
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Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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Глупость - или предательство?

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На самом деле идиотов в мире гораздо меньше, чем нам кажется. Просто они как-то так грамотно расставлены, что мы на них постоянно натыкаемся. С другой стороны, если дурак хорошо одет, занимает приличную должность во власти и влияет на общую политику государства - кто из вас действительно дурак? Может, в данный момент времени просто выгодно симулировать глупость?

Это я сейчас про работу СНБО и нового советника секретаря Сергея Сивохо. Человека, приближенного к президенту намного больше, чем сам секретарь СНБО. Грубовато, конечно, но на то есть причины. Я потом извинюсь, если окажется, что ошибался. Но пока - полное впечатление, что мы имеем дело с глупостью или с предательством. Других объяснений нет.

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С самого начала было понятно, что затея с его назначением на должность советника секретаря СНБО по реинтеграции Донбасса здорово пахнет керосином. И даже не в связи с личностью Сергея, а с самой должностью. Просто реинтеграция полноценно начинается с того момента, как Украина восстанавливает контроль над оккупированной территорией. Не факт, что о произойдет в обозримой перспективе. Так что можно писать стратегии. Спорить, обсуждать. Но вся работа начинается после того, как мы четко понимаем - завтра это наша территория и наши проблемы.

Что сверх того - игра в футбол на минном поле. Можно забить пару красивых голов, но вернуться в раздевалку без ноги. Конечно, каждый имеет право развлекаться, как хочет. Но рискуя своим здоровьем, а не интересами Украины. Потому что не так страшен дурак, как дурак с инициативой. Особенно если эта инициатива законодательная.

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Итак, новый советник в СНБО Сергей Сивохо рассказывает про первые результаты своей работы и делится планами. Цитирую: "Выездное заседание Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в действии. Сегодня хорошенько досталось МинТОТу и Минсоцполитики. Было много вопросов. Прежде всего - это выплата пенсий. Хватит издевательств! Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги. Вторая проблема - дискриминация и откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине. Нужно упростить систему, продлить с 60 дней до 1 года... Мы должны создавать комфортные условия для наших граждан, проживающих по обе стороны линии соприкосновения".

Все очень красиво звучит и должно понравиться всем, кто не хочет включать головной мозг, ограничиваясь спинным. Так что переведу на простой и понятный язык. Сергей Анатольевич предлагает Украине как можно больше денег по упрощенной процедуре вкачивать в ОРДЛО. На пенсии, на соцвыплаты, на липовых переселенцев. В перспективе логично упростить процедуру и качать туда из украинского бюджета на пособия по безработице и выплаты по инвалидности тем, кто пострадал на войне с Украиной.

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То есть вся Украина должна работать, платить налоги, урезать социалку и финансирование своих защитников, чтобы качать деньги в ОРДЛО? Потому что Зеленский и Сивохо хотят понравиться жителям оккупированных территорий? Что мы получаем? Кремль сохраняет полный контроль над ОРДЛО, там тотальная антиукраинская пропаганда и у власти российские марионетки, но весь этот праздник максимально нужно перевести на украинское финансирование?

Не нужно традиционных мантр про "наши люди", по факту советник СНБО с ведома президента предлагает упростить жизнь оккупанту, взять на себя его расходы и ничего не получить взамен.

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Глупость или предательство - у меня всего два варианта объяснения. И я не знаю, какой настоящий. Но по факту это работа во вред Украине на оккупанта. Или Сивохо может показать цифры взноса ОРДЛО в украинский Пенсионный фонд? Или он действительно не видит разницы между реальными переселенцами с "пенсионным туризмом" и "туризмом за пособием"? Ответственность за оккупированные территории несет оккупант. Есть логика в том, чтобы сделать цену оккупации слишком высокой для Кремля и добиться, чтобы РФ убралось из Донбасса. Нам предлагают, облегчить Кремлю содержание ОРДЛО в обмен на... нет, никаких условий с нашей стороны. Просто под красивыми лозунгами помочь оккупанту. Л-логика. Картинка для понимания...

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Автор
Кирило Сазонов Кирило Сазонов
Теми
Війна на Донбасі Новини Донецька і Донецької області Новини Луганська і Луганської області новини України політичний блог
Особи
Сергій Сивохо Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
війна Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб РНБО пенсії Пенсійний фонд
Джерело
Джерело: Facebook Кирилла Сазонова
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Тарас Бор
Тарас Бор
Хотелось бы возразить господину Сазонову по поводу "законодательной инициативы".Ну не может заместитель секретаря СНБО,как и сам секретарь,проявлять законодательные инициативы в принципе.А то,что он развил "бурную деятельность" и выдвигает какие-то свои инициативы, абсолютно не означает,что они будут приведены в действие.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Тарас Бор, ты бы меньше отмазывал дурака-предателя сивохо, а думал как выкинуть с нашей земли выродков ордынских.
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