Глава Нацбанку України Яків Смолій у середу, 1 липня, подав у відставку.

Це у Facebook підтвердила пресслужба Національного банку. Уточнюється, що глава НБУ написав заяву "за власним бажанням".

Як заявив Смолій, на Нацбанк "протягом тривалого часу здійснюється систематичний політичний тиск".

"Це унеможливлює ефективне виконання мною як головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами.

Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", – процитувала пресслужба очільника.

Глава НБУ Смолій подав у відставку через "систематичний політичний тиск"

Зі свого боку правління регулятора заявило, що поважає рішення Смолія та поділяє його застереження про "політичний тиск".

В НБУ закликали президента, уряд і політиків ефективно взаємодіяти з центральним банком і дати йому можливість виконувати функції, покладені Конституцією і відповідним законом.

"Члени правління Національного банку поважають рішення глави НБУ з приводу відставки і поділяють його застереження про систематичний політичний тиск. Правління вважає своїм обов'язком зараз продовжувати роботу для збереження макрофінансової стабільності та інституційної спроможності", – йдеться в заяві.

Раніше джерела OBOZREVATEL повідомили, що Верховна Рада України нібито мала намір висловити недовіру главі Національного банку Якову Смолію після отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду.

Про можливу відставку Смолія журналісти заявляли ще в березні-2020. Наступниками називалися Володимир Лавренчук, Олена Щербакова, Кирило Шевченко і Богдан Данилишин.

Зазначимо, український банкір Яків Смолій очолював НБУ з березня 2018 року. До цього, з 11 травня 2017 року, він виконував обов'язки глави Центробанку.

Яків Смолій. Пресслужба Нацбанку

Як писав OBOZREVATEL, у 2019-му НАБУ відкрило три провадження стосовно Смолія. Його підозрювали у внесенні недостовірних даних в електронні декларації.