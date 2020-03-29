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29 березня • оновлено в 21:42
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Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Журналіст

Глава МОЗ Ємець і глава Мінфіну Уманський подали у відставку - Геращенко

27т
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Глави Міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець та Міністерства фінансів Ігор Уманський подали у відставку.

Про це повідомила депутат Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"Другий уряд Зеленського побив рекорди швидкості зміни міністрів. Місяць пропрацювали міністри фінансів і охорони здоров’я, й вже подали у відставку - в розпал коронавірусу. На нараді керівництва ВР відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров‘я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком", – написала нардепка.

Уманський і Ємець

Уманський і Ємець

Вона також повідомила, що на нараді керівництва Верховної Ради відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров‘я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком.

Новина доповнюється...

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особи
Ірина Геращенко Ілля Ємець Ігор Уманський
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Бегут, бегут господа министры от возможной ответственности осознав то убогое состояние в котором оказались их ведомства и тот ужас, который ждёт Украину.
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Зеленский свое стадо баранов пропускает через правительство, надеется что в правительсьве пройдут курс обучения и поумнеют как с учебой в Трускавце. Но ЗЕбараны есть ЗЕбараны, Трускавец не помог, а в правительстве вообще зрау тупеют и воруют, сам Зеленский за 10 месяцев не научился, а стал еще тупее и дурнее, и ЗЕбарани от него не отстают!
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Мой господин
Мой господин
Сeлюки вы до все еще мeчтаете о кружeвных трусeлях или вам все равно, главное супрoтив Роcсии?)
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