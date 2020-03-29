Глави Міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець та Міністерства фінансів Ігор Уманський подали у відставку.

Про це повідомила депутат Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"Другий уряд Зеленського побив рекорди швидкості зміни міністрів. Місяць пропрацювали міністри фінансів і охорони здоров’я, й вже подали у відставку - в розпал коронавірусу. На нараді керівництва ВР відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров‘я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком", – написала нардепка.

Уманський і Ємець

Вона також повідомила, що на нараді керівництва Верховної Ради відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров‘я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком.

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