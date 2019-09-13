Когда-то в Америке. Представьте себе, что Джон и Питер дружили со времен колледжа.

Жизнь сложилась так, что Джон стал гангстером, а Питер пошел в политику. Они дружили, несмотря на противоположность интересов.

Позже Питер стал Конгрессменом США, а Джон главой мафии и мультимиллионером. Надо же так сложиться, что на праздновании юбилея Джона эти друзья встретились и Питер получил от друга весьма дорогой подарок. На следующий день во всех американских СМИ появились фото с комментарием участия Конгрессмена США в праздновании юбилея мафиози и получения от него подарка. Что случилось бы с конгрессменом? Его заставили бы подать в отставку практически гарантированно. Но Украина не Америка. Америка боролась с начала 40-х годов 19 столетия с "crony”. Связь с мафией, которая становилась достоянием гласности, приводило к отставке любого высокопоставленного чиновника или законодателя. Это то, к чему Украине надо стремиться.

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Украина не сможет стать европейским государством, пока федеральные законодатели и чиновники высшего ранга будут связаны с мафией и организованной преступностью. Это нонсенс. Понятно и другое – один президент не может контролировать всех и вся. Вся Америка – против крони и это одна из претензий как к президенту Трампу, так и к новому президенту Украины.

Почему на высшие государственные посты Украины не рассматривались эксперты и люди, имеющие уникальный опыт работы? Почему страны Балтии смогли и захотели пригласить работать в своей стране (даже на должность президента) людей, проживающих в Канаде и Соединенных Штатах? В чем проблема с Украиной? Потому что "мы все знаем и не хотим никого слушать"? Минуточку. Но вы хотите идти на Запад или назад в объятия России? Сегодня этот вопрос повис в воздухе.

Складывается впечатление, что Украина не хочет учиться у Запада, а желает идти своим путем, набивая шишки. Как в таком случае она будет находить с Западом общий язык? Дети учатся в школе у взрослых. У кого должны учиться парламентарии, которые пришли в политику с улицы? Вероятно – у коллег на Западе, а не в Москве, где парламентаризм превратился в публичный дом. Кого они хотят обмануть? Свой народ или Запад? Как говорил Президент США Авраам Линкольн: " Можно обманывать часть народа все время, и весь народ - некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время".

История Америки это доказала, история Украины не доказала пока ничего.

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