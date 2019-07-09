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Герман Обухів
Герман Обухів
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», СШАВсі статті автора

Капкан для Зеленского

9.3тЧитати матеріал російською

Проблема для Президента Украины Владимира Зеленского в том, что его оппонент Владимир Путин никуда не торопится.

Задача Путина простая – удерживать "статус кво" любой ценой. Он в дружественных отношениях с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и многими европейскими лидерами. Что Европе надо от Путина? Чтобы он не лез дальше и продавал свой газ и нефть Европе. Как в таком формате решить вопрос прекращения войны в Донбассе, которую Путин прекращать не хочет под любыми предлогами? Это очень сложная и пока не разрешимая задача для Зеленского. Выглядит все весьма прозаично – Зеленский хочет как можно скорее прекратить войну в Донбассе, а Путину это не надо! Как Киев может заставить Москву действовать по своим лекалам? Никак.

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Проверка для Зеленского

Со всей очевидность Зеленскому будет не просто сложно, а практически невозможно привлечь на свою сторону президента Дональда Трампа, чьи симпатии к Путину ни для кого не секрет. В этой связи возникает вопрос: какие будут перспективы в переговорах с Путиным по Крыму и Донбассу, когда Дональд Трамп высказывал почти следующее: "если в Крыму все говорят на русском, то почему он не может быть частью России". Хватит ли у Зеленского авторитета, чтобы переубедить Трампа в обратном? Вряд ли.

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С Донбассом несколько проще, однако не настолько. Европе война и санкции надоели. Европа хочет мира и торговли с Россией. Долгов России перед Европой нет. Чего не скажешь об Украине. Почему Европа должна слушать Киев, а не Москву? Потому что захваченные территории Украины и тысячи жизней ее граждан, погибших в результате агрессии России? Вспомните 1938 год, когда 30 сентября Премьер-министр Великобритании Чемберлен, Премьер-министр Франции Деладье, Рейхсканцлер Германии Гитлер и Премьер-министр Италии Муссолини подписали соглашение о передаче Германии Судетской области Чехословакии, после чего был подписан акт о ненападении между Германией и Великобританией, а позже и с Францией. Это просто калька по Крыму и Донбассу.

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История ничему не учит ни европейских политиков, ни кое-каких американских президентов, ни тем более российских лидеров и лично Путина. Диалектика развития общества, которую не изучали в КГБ, утверждает: история движется по спирали с качественными изменениями. Если сегодня в России не преследуют евреев и не строят газовые камеры и концлагеря, это вовсе не означает, что в Россию не пришел нео - фашизм! Его существование доказано, однако пока не принято мировым сообществом. Правительствам Запада страшно об этом подумать и осознать факт мировой угрозы. Они, как страус, прячут голову в песок и ничего не хотят ни видеть, ни слышать. Сможет ли Зеленский убедить их в пагубности такой позиции? Большой вопрос.

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Автор
Герман ОбухівГерман Обухів
Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
Місце
Україна
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Сможет ли Зеленский убедить их в пагубности такой позиции?.." - для этого нужен НЕДЮЖННЫЙ ум. А здесь пока элементарное школярство, увы... Ну что, в самом деле, может СЛУГА? "Раб не мечтает о Свободе, раб мечтает иметь СВОИХ рабов" - надпись четырехтысячелетней давности.
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
"...Если сегодня в России не преследуют евреев и не строят газовые камеры и концлагеря, это вовсе не означает, что в Россию не пришел нео - фашизм! Его существование доказано, однако пока не принято мировым сообществом. " - Цитирую специально для российских кретинов и симпатиков России!
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Kutovoy Yuriy, ещё весной 2014 возник термин- РАШИЗМ. нечто производное от православного фашизма.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Украина предсказуемо проиграла экономически. А значит проиграет политически.и нацисткой государство именно Украина. Это там в героях Шухевич. И это ВСУ убили тысячи мирных жителей на Донбассе
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Афанасьев Алексей, афоня, дрочи на мантры геббельсевщины втихаря, здесь девушки есть
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Столичная Василиса
Столичная Василиса
Афанасьев Алексей, дедушка, а не пошел бы ты... к своей бабушке. Маразм разбил остатки мозгов, а он все стратега из себя куорчит. Фу! Мерзкая замшелая особа этот Афоня!
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