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7 жовтня • оновлено в 18:08
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Герман Обухів
Герман Обухів
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Всі статті автора

Бином Ньютона для Зеленского

17.2т Читати матеріал російською

Подписать нельзя отвергнуть. Если Президент Украины выполнит все то, о чем он говорил на последнем брифинге, то никакие выборы в ОРДЛО не состоятся и никакие Минские соглашения (даже с участием Трампа!) не будут выполнены. Все уйдет в свисток.

Объяснение такому утверждению очень простое и прозаичное: Москве и Путину не нужна Украина без войны и экономических проблем. Это должны понимать в АП и МИДе Украины. Либо Украина идет в фарватере Кремля, признает Крым российским, а Донбасс полностью независимым от Киева, либо война до победы и "деньги врозь". Сегодня Зеленский играет в политическую рулетку.

Новини
Так уж ли не прав Зеленский?

Делать нынче ставку на Трампа могут только отчаянные люди. В случае проигрыша Трампа на выборах 2020 весь мировой политический ландшафт сильно изменится. Это не сможет не отразиться на Украине. Как следует поступать сегодня новой власти? Президенту Зеленскому лучше спросить об этом американских экспертов и политиков, а не своих друзей. Ситуация весьма драматичная и Президенту Украины надо выверять свои слова и действия, как провизор на весах в аптеке.

Что может произойти в Украине, если выборы в ОРДЛО состоятся в присутствии войск РФ или ряженых "зеленых человечков" и без контроля над госграницей с Россией? Может произойти самое неожиданное – военный переворот на фоне социальных протестов. После чего через год-два будут проведены уже другие выборы с иным результатом. Порошенко вряд ли вернется, - нельзя дважды войти в одну и тут реку, однако и Слуги народа не удержат своих позиций. Это – гипотеза.

Новини
Этот год станет для Путина переломным

В 1998 году генерал Рохлиным подготовил военный переворот в России с целью смести власть олигархов и вернуть власть народу, однако спецура его опередила. Генерал намеревался провести демократические выборы в стране и пересажать всех воров госбюджета и природных ресурсов. Рохлина застрелили на его даче за месяц до намеченного военного переворота наемные убийцы. Трупы трех обгоревших мужчин, которых не смогли идентифицировать, обнаружили через несколько дней недалеко от его дома, а вину за убийство заставили взять на себя его жену. Тогда в России на стороне олигархов работали спецслужбы, они работают и сейчас, только Украина не Россия, хотя здесь ФСБ и слушает половину страны. Как это все может произойти – никто не знает, в том числе и Лубянка, не сумевшая предвосхитить революцию 2014 года. Со всей нацией воевать и бороться бесполезно.

Новини
Закон про особый статус Донбасса напишет Путин

Военная диктатура, направленная на ликвидацию внешней агрессии и внутренних врагов государства, иногда приносит положительный результат. Запад никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Украины, а в случае решения ряда социальных и политических проблем в ней, будет даже приветствовать временное "неудобство". Риск такого развития событий очень велик и даже странно, что в Аппарате президента его не воспринимают всерьез. Напомню читателям случай из истории, – организатор военного переворота в Чили Пиночет не был министром обороны, а лишь командующим сухопутными силами. Он сделал для своей страны гораздо больше, чем демократически избранный президент-социалист Альенде.

Новини
Украину может ждать большая победа над Путиным

Можно ли заставить народ согласиться с потерей независимости и территориальной целостности своей страны, если вместо этого ему ничего не предлагается взамен? Сильно сомневаюсь. Путин не учитывает или не понимает, что Украина для него и России потеряна навсегда. В Аппарате президента Украины не понимают, что с Москвой нельзя ни о чем договориться. Так что Украина может попасть "из огня да в полымя".

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Автор
Герман Обухів Герман Обухів
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
А то что было под Речью Посполитой дот1772 года - РФ не нужно
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Россия вернула Поднепровье после 300 лет литовской оккупации, после разгрома, устроенного батыевым нашествием. Вернет и теперь
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Бурий Юрій, ты идиот? Кто выдуман? Рюриковичи? Иван Грозный? Гедимин? Что не подтверждается? Ты слезай с тяжёлых наркотиков.
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Афанасьев Алексей, Тхните вашою "гішторією" у себе вдома, а не лізьте сюди, бо вона окрім вашої фантазії, та придуркуватих сочинителей не підкреплюється жодним первісним документом ані в арабських, ані візантійських, ані європейських історичних анналах. Вигадали собі на втіху якісь казочкі і тішаться цім починаючи з Мусіна-Пушкіна да Катерини другої. А все це для чого? Та просто, щоб не казали про встаючих з колінок, що вони "шті лаптем хлебают"(рос.)
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Питон Каа
Питон Каа
Не важно, кто будет следующим президентом США, и еще менее важно, кто будет президентом Украины, так как Россия способна вести самостоятельную внешнюю политику, а Украина - нет и всегда будет "разменной монетой" в геополитическом противостоянии США и России.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Журба Валентина, Иран бомбу не сделал. А Израиль вменяемое государство. Там нет у власти Ярошей или Парашенок, и майданов не бывает.
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Журба Валентина
Журба Валентина
Афанасьев Алексей, и в это время Иран свою бонбу сделал, Израиль, кстати, тоже.. На такое дело не грех пару олигархов раскулачить!
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