Геращенко назвав ймовірну причину нападу на нардепа Полякова

Геращенко заявив, що на Полякова на пали не з політичних мотивів.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підтвердив напад і побиття в Києві народного депутата України Антона Полякова.

Однак заявив, що інцидент не пов'язаний із його політичною діяльністю. Про це він розповів в коментарі "Стране".

"Сьогодні приблизно о 5-й ранку напали на депутата Антона Полякова біля кафе "Джаз". Нардепу невідомий завдав декілька ударів", – сказав заступник голови МВС.

За його словами, між нападниками і депутатом трапився конфлікт, до того ж на побутовому, а не на політичному ґрунті. Він запевнив, що винуватців знайдуть і притягнуть до відповідальності.

"Це був скоріше побутовий конфлікт. На нього напали не як на депутата. Просто п’яний якийсь. Ми його знайдемо і покараємо", – додав Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 2 вересня в Києві невідомі напали і побили нардепа Антона Полякова. Двоє людей завдали йому тілесні ушкодження, після чого поїхали на автомобілі Toyota. Поліція оголосила в місті операцію "Перехоплення", щоб затримати зловмисників.

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