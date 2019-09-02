Геращенко може стати заступником Авакова: спливли несподівані подробиці

Колишній народний депутат Антон Геращенко може отримати посаду заступника міністра внутрішніх справ України.

Політик подав електронну декларацію за 2018 рік, де в розділі "Місце роботи" вказав "МВС". При цьому в підрозділі "Посада (або посаду, на яку претендуєте якості кандидата)" Геращенко вказав "заступник міністра".

Підкреслимо, що Геращенко з 25 березня по 20 листопада 2014 року був позаштатним радником міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, який зберіг свою посаду в недавно сформованому Кабінеті міністрів.

декларація Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада підтримала призначення Арсена Авакова на посаду глави Міністерства внутрішніх справ, запропоноване фракцією президентської партії "Слуга народу".

Верховна Рада України IX скликання на засіданні 29 серпня затвердила новий склад Кабінету міністрів. За кандидатів, запропонованих прем'єром Олексієм Гончаруком, віддав свої голоси 281 нардеп.

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