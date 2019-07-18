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Геращенко: "ЄС" переконала Європарламент жорстоко вимагати від РФ звільнення українських в’язнів

1.4т Читати матеріал російською

Делегація партії "Європейська солідарність" на чолі з п’ятим президентом України Петром Порошенком у Страсбурзі переконала депутатів Європейського парламенту ухвалити максимально жорстку резолюцію щодо Російської Федерації.

Документ вимагає від РФ негайного звільнення українських військових моряків та інших в’язнів. Про це представниця команди "Європейської солідарності", перша віцеспікерка Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"458 депутатів Європарламенту підтримали резолюцію щодо українських політичних в’язнів в Росії. Це майже 75% присутніх в залі депутатів, це найвища підтримка резолюції, яка вимагає від РФ негайного звільнення наших! Делегація "Європейської солідарності" на чолі з Петром Порошенком вітають це рішення Європарламенту", – заявила Геращенко.

Делегація "ЄС"

Делегація "ЄС"

Пресслужба "ЄС"

За її словами, завдяки активній роботі команди "ЄС" "круглі столи", організовані лобістами Кремля напередодні голосування в Європарламенті, не мали жодного результату.

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"У виступах європейських політиків максимально жорсткі і чесні заяви про агресію Путіна, незаконне утримання наших моряків і в’язнів. Як правило, на дебатах в ЄП небагато депутатів, зараз – повна зала! Україна залишається в порядку денному Європарламенту. Й дуже активно виступають наші друзі, політики, з якими вчора наша делегація мала зустрічі. Вони називають прізвища наших політв’язнів, говорять про повне ігнорування РФ норм міжнародного права", – пояснила перша віцеспікерка.

Вона додала, що європейські депутати більш адекватні в своїх оцінках ситуації в Україні, російської агресії, ніж деякі українські "нові" і "не дуже нові обличчя".

Геращенко також повідомила, що Європейський парламент визначився зі своєю частиною Парламентського комітету асоціації (ПКА) з Україною. Керівника делегації визначать у вересні, вже після виборів до Верховної Ради.

"У делегацію ЄП до Парламентського комітету асоціації ЄС-Україна увійшли 16 євродепутатів, серед них багато справжніх друзів України. Разом з Петром Порошенком команда "Європейської солідарності" мала у Страсбурзі зустрічі з кількома новими членами ПКА, зокрема, Андріусом Кубіліусом, Петрасом Ауштревічусом, іншими нашими європейськими колегами. Для просування інтересів України потрібен постійний діалог з колегами. Над цим і працюємо", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "ЄС" у Страсбурзі бореться за звільнення в’язнів Кремля та нацгвардійця Марківа. У четвер, 18 липня, новообраний Європейський парламент підтримав резолюцію України щодо політичних в'язнів Кремля, якою засуджуються дії країни-агресора Росії.

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Особи
Ірина Геращенко Петро Порошенко
Місце
Франція Страсбург
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Sladko Semen
Sladko Semen
Из серии..."Надо помочь голодающим людям в Африке?"...голосуем...Понятно, что евродепутаты будут голосовать за освобождение, только это уже дело не порошенко, а зеленского...потрошенко этих пленных туда отправил, а теперь делает вид, что его это заботит...
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Sladko Semen
Sladko Semen
Sladko Semen, а когда через месяц состоится обмен, потрошенко объявит, что это его рук дела, если до этого не посадят...
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Питон Каа
Питон Каа
А что Европарламент может требовать от России. Мы, слава Богу, не в ЕС и их резолюции для нас - пустой звук. Надо смотреть не на слова, а на дела. Свои дела европейцы предпочитают делать с Россией, а болтать - с Украиной. Ну и пусть развлекаются, а нам некогда, нам работать надо.
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