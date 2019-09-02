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2 вересня • оновлено в 11:26
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/ Політика

Генпрокурор звільнив Матіоса

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Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Про це йдеться у відповідному наказі, передає пресслужба ГПУ.

Також Матіос виключений зі списків особового складу ГПУ і направлений до Міністерства оборони для вирішення питання проходження подальшої військової служби.

Анатолій Матіос

Анатолій Матіос

24 канал

Крім цього, наголошується, що Рябошапка підписав наказ про звільнення Матіоса, керуючись законом "Про прокуратуру", Положенням про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, "а також на підставі листа міністра оборони України від 2 вересня".

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Матіос був призначений у червні 2014 року заступником генерального прокурора — начальником Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату й нагляду за дотриманням законів у військовій сфері та затверджений членом колегії ГПУ. У серпні 2014 року був призначений головним військовим прокурором.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент України Володимир Зеленський має намір реформувати ГПУ і створити Офіс генпрокурора, а також ліквідувати низку інших органів, зокрема й військову прокуратуру.

  • Рябошапка назвав одним із головних завдань ГПУ регулярне залучення до відповідальності топчиновників.

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Особи
Руслан Рябошапка Анатолій Матіос
Місце
Україна
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Чистять ряди зеленківці, від старої команди...так їм і треба
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Кучук Олександр
Кучук Олександр
Уволили самого честного бля..ь прокурора!! Его посадить нужно, а его тв распоряжение МО. Может лучше на фронт, на передовую, рядовым??
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васильевич василий
васильевич василий
Не пропадет . Шоферы везде нужны
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