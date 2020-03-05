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5 березня • оновлено в 21:20
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Генпрокурор Рябошапка розкритикував "слуг народу". Відео

7.5т
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Генеральний прокурор Руслан Рябошапка перед позачерговим засіданням Верховної Ради 5 березня негативно висловився про народних депутатів від "Слуги народу".

Він заявив, що деякі з них навіть читати не можуть. Відео коментаря генпрокурора опубліковано в Twitter "Баба и кіт" (щоб подивитися його, проскрольте новина до кінця).

Рябошапка пожартував про інтелектуальний розвиток "слуг народу"

Рябошапка сказав, що тільки 4 березня дізнався про реєстрацію в парламенті постанови про його звільнення.

"Люди оцінили, що робота негативна, ще до звіту генерального прокурора. Вже" розібралися ". Деякі з них закінчили тільки школу, зате вони вже" розуміють ", як працює Офіс генерального прокурора. Деякі з них по складах читають, їм важко розмовляти, слова підбирати, але вони "знають", як повинна працювати прокуратура", – завив генпрокурор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України зібралася на позачергове засідання 5 березня, щоб звільнити генерального прокурора Руслана Рябошапку. Питання вже включене до порядку денного.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України Офіс генерального прокурора України
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
дыбил обвиняет других дыбилов в их дыбилизме.
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