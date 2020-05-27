Головна Новини
27 травня • оновлено в 19:16
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Геннадію Москалю стало погано в прямому ефірі: його терміново забрала "швидка"

6.2т
Читати матеріал російською

Екскерівнику Луганської та Закарпатської ОДА Геннадію Москалю стало погано в прямому ефірі.

Це сталося під час однієї з програм телеканалу NEWSONE. Москаль відповідав на запитання ведучої з паузами, а в якийсь момент не зміг говорити і похитнувся. Це потрапило на запис програми (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Геннадій Москаль

Геннадій Москаль

Скрін відео

Ведучий вибачився і сказав, що гостю погано. Далі в програмі оголосили паузу і ефір зі студії перервався.

Ведучий телеканалу "Наш" Максим Назаров повідомив, що Москаля терміново забрала швидка допомога. Попередньо, у нього різко впав тиск.

"Лікарям швидкої вдалося стабілізувати ситуацію", – написав Назаров у Telegram.

Зазначимо, Москалю 69 років, він переміг рак. Політик у минулому був народним депутатом двох скликань, головою Закарпатської ОДА з 15 липня 2015 до 11 червня 2019 року.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Геннадій Москаль жорстко висловився про колишню міністерку освіти Ганну Новосад і порадив їй грамотніше писати.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Дарина Дурова
Особа
Геннадій Москаль
Місце
Україна
Теги
політика видео
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
0
Смішно
1
Цікаво
27
Сумно
1
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 905.

    Вилікувалися: 7995. Померли: 658.

  • У світі захворіли понад 5,6 млн осіб, загинули – більше 349 тисяч.

  • Польща послабила карантин – там скасували масковий режим і дозволили проводити концерти.

  • Епіцентр COVID-19 в світі остаточно перемістився – під ударом не тільки Бразилія.

  • З'ясувалося, яка погода сприяє зараженню коронавірусом.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги