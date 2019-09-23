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23 вересня • оновлено в 13:33
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Геннадій Москаль: поставте гостре питання ексголові Закарпатської ОДА

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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV 19 вересня стане ексголова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Геннадій Москаль: поставте гостре питання ексголові Закарпатської ОДА

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Геннадієм Москалем сьогодні о 17:30

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Якi тут можуть бути питания?хіба що чому не за гратами с повною конфіскацією ті хто краде народний бурштин та контробандою займається та краде народний ліс?????чому ті в кого е паспорти Польщі Румунії чехів не анулюють наші паспорти?нащо нам ті запроданці????
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