Генсек НАТО Столтенберг відзначив реформи Порошенка для членства України в Альянсі

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг відзначив реформи, здійснені за час президентства Петра Порошенка для членства України в Альянсі. Про це він сказав під час заходів в рамках Парламентської асамблеї НАТО.

Йенс Столтенберг підкреслив, що Альянс підтримує рух України до подальшої європейської інтеграції, в тому числі до членства в ЄС.

"Ми вважаємо, що потрібно зосередитись в першу чергу на реформах, на модернізації країни", – зауважив він.

"Я бачу президента Порошенка тут в залі. Ми в свій час із ним дуже багато років працювали пліч о пліч", – сказав Йенс Столтенберг.

Він зауважив, що Альянс посилює підтримку України та співпрацю в умовах продовження дестабілізації ситуації на сході країни та в Криму.

"Після інциденту із захопленням українських кораблів в Азовському морі у Керченській протоці ми вирішили робити більше у військово-морській сфері. Ми працюємо з морською академією в Одесі", – розповів Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг та Петро Порошенко Укрінформ

Він повідомив, що за декілька тижнів Північноатлантична рада прибуде в Україну з візитом, "щоб висловити свою міцну політичну підтримку".

"А ми як члени Альянсу посилюємо практичну підтримку України. Тому що ця підтримка допомагає не тільки Україні, але й загалом підтримує той порядок, який заснований на правилах. Що дуже важливо для всіх нас", – наголосив Генсек НАТО.

Він висловив сподівання, що партнерство України і НАТО і надалі посилюватиметься.

"Це добре і для НАТО, і для України для модернізації наших інститутів безпеки і оборони", – сказав Генеральний секретар Альянсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, парламентарі із секретаріату Парламентської асамблеї НАТО висловили повагу до п'ятого президента України Петра Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку країни в цілому.

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