Головна Новини
14 жовтня • оновлено в 16:38
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Генсек НАТО Столтенберг відзначив реформи Порошенка для членства України в Альянсі

1.1т Читати матеріал російською

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг відзначив реформи, здійснені за час президентства Петра Порошенка для членства України в Альянсі. Про це він сказав під час заходів в рамках Парламентської асамблеї НАТО.

Йенс Столтенберг підкреслив, що Альянс підтримує рух України до подальшої європейської інтеграції, в тому числі до членства в ЄС.

"Ми вважаємо, що потрібно зосередитись в першу чергу на реформах, на модернізації країни", – зауважив він.

"Я бачу президента Порошенка тут в залі. Ми в свій час із ним дуже багато років працювали пліч о пліч", – сказав Йенс Столтенберг.

Він зауважив, що Альянс посилює підтримку України та співпрацю в умовах продовження дестабілізації ситуації на сході країни та в Криму.

"Після інциденту із захопленням українських кораблів в Азовському морі у Керченській протоці ми вирішили робити більше у військово-морській сфері. Ми працюємо з морською академією в Одесі", – розповів Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг та Петро Порошенко

Йенс Столтенберг та Петро Порошенко

Укрінформ

Він повідомив, що за декілька тижнів Північноатлантична рада прибуде в Україну з візитом, "щоб висловити свою міцну політичну підтримку".

"А ми як члени Альянсу посилюємо практичну підтримку України. Тому що ця підтримка допомагає не тільки Україні, але й загалом підтримує той порядок, який заснований на правилах. Що дуже важливо для всіх нас", – наголосив Генсек НАТО.

Новини
"Українці пишаються своєю армією, а агресор боїться її": Порошенко привітав воїнів з Днем захисника України

Він висловив сподівання, що партнерство України і НАТО і надалі посилюватиметься.

"Це добре і для НАТО, і для України для модернізації наших інститутів безпеки і оборони", – сказав Генеральний секретар Альянсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, парламентарі із секретаріату Парламентської асамблеї НАТО висловили повагу до п'ятого президента України Петра Порошенка, що транслюється в подальшу підтримку країни в цілому.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Саміт НАТО в Великобританії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Саміт НАТО в Великобританії
Особи
Йенс Столтенберг Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
НАТО
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
3
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Надежда Вера
Надежда Вера
У випадку з Президентом Порошенко діє народна мудрість: ніяке добре діло не залишається непокараним. Мабуть тільки через роки його організаторська роль буде оцінена, бо дуже багато ворогів політичних, ідеологічних, бізнесових і т.д. Шавки проти слона, але шавок дуже багато, хай їм грець.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Реформы Пети это когда на йогурты раненным всем хутором собирают?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel