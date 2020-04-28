Ветеран зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан заявив, що Росія навряд чи налаштована на затяжну полномаштабную військову операцію в Україні, проте пандемія коронавірусу може змінити плани.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю "Фактам". За словами Богдана, на підготовку військ РФ вистачить двох-трьох днів.

"Думаю, Путін не ризикне зараз починати повномасштабну військову операцію проти України. Так, уздовж нашого кордону стоять російські війська, які готові до наступу. Це правда, їм, по суті, вистачить двох-трьох днів, щоб мобілізуватися для повномасштабного вторгнення на територію України. І те, що тимчасово окуповані території заповнені російської військової технікою, – теж правда. Але проблем у російського військового контингенту вистачає", – поділився він.

Генерал розкрив військові плани Путіна на Україну Факти ICTV

"Я не виключаю, що наміри у Путіна загострити ситуацію на сході нашої країни є. Господар Кремля не відмовився від своїх планів силовим методом пробити сухопутний коридор до Криму і відрізати від України весь південний схід... З чуток, російський президент розраховує на те , що Україну до літа значно послабить коронавірус і в червні-липні Путін може "наїхати" на нашу країну", – додав Богдан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан заявив, що позиція Путіна ослабла і йому загрожує двірський переворот.

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