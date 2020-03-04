"Гендерна експансія": Шмигаль забув представити міністерку Лазебну і виправдався за сексизм

Новопризначений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль забув назвати Марину Лазебну, представляючи парламенту новий склад Кабінету Міністрів.

Під час свого виступу Шмигаль вирішив перерахувати, хто увійшов у новий Кабмін і забув згадати міністерку соціальної політики Марину Лазебну. Депутати в залі на це відреагували гучним гулом.

Тоді прем'єр вибачився, представив її і заодно виправдався за звинувачення в сексизмі, які раніше почув на свою адресу.

"Перепрошую, пропустив. Це не просто так, прокоментую. Міністерка соцполітики, кандидатка наук, жінка – Лазебна Марина. Це початок гендерної експансії в цей уряд. Я батько двох дочок, мене складно звинуватити в сексизмі. У нас є 4 вакансії в чинному уряді і плануємо розширити ще два напрямки. Тому, ми ведемо переговори насамперед із жінками", – заявив Шмигаль.

Денис Шмигаль Скріншот із відео

Марина Лазебна ua.rating

Відзначимо, що в сексизмі його звинувачувала нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. Мовляв, у новому уряді залишилася всього одна жінка, тоді як у попередньому було чотири.

Читайте онлайн-трансляцію позачергового засідання парламенту за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, новообраний прем'єр Денис Шмигаль озвучив пріоритети роботи нового уряду, виступаючи в Раді.

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