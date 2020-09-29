Гармаш про ватажків "Л/ДНР": маріонетка вдає, що він великий бос

Представники "Л/ДНР" в Тристоронній контактній групі на засіданнях весь час говорять, і весь час з претензією.

Як розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL журналіст, представник України в ТКГ Сергій Гармаш, ватажки терористів дозволяють собі говорити з іронією, а іноді з, як вони думають, сарказмом.

"Коли ти знаєш, що людина – маріонетка, нічого не вирішує, але робить вигляд, що він великий бос – це виглядає кумедно", – зазначив він.

За словами Гармаша, Росія на переговорах намагається мовчати, а якщо говорить, то лише як "посередник".

"Гризлов (Борис Гризлов, повноважний представник Росії в контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі, – ред.) так відкрито говорить, що РФ – посередник, хоча Україна, ясна річ, згоди на таке посередництво не давала, і Росія – сторона Тристоронньої контактної групи, – не ОРДЛО", – підкреслив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Гармаш розповів, як насправді проходять Мінські переговори, чого вимагає Росія і що буде з Донбасом далі.