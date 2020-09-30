Гармаш: ані в ТКГ, ані сам Тищенко не розуміють, куди він увійшов

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко навряд чи сам розуміє, як саме він займатиметься вирішенням питань щодо Донбасу.

Про це в ефірі "24 каналу" заявив учасник Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш. За його словами, в ТКГ не обговорювалося питання присутності нардепа.

"Не всі (в ТКГ) навіть розуміють, куди саме він увійшов. Чесно кажучи, судячи з того, що говорив Тищенко, я не впевнений, що він сам зрозумів, куди увійшов", – зазначив представник ТКГ.

За словами Гармаша, Тищенко говорив, що увійде в якусь групу з перезавантаження контактної групи, але такої не існує. Водночас, наголосив він, є міжфракційна неформальна робоча група "Шлях додому".

"Дійсно, створена робоча парламентська група з напрацювання законопроєктів. Тобто для того, щоб нам обговорювати якісь акти, прописані в Мінських угодах. Це законопроєкт про амністію, особливості органів міського самоврядування, режиму міського самоврядування, модальності виборів. Потрібно, щоб було, що обговорювати", – пояснив Гармаш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що увійшов до парламентської групи щодо законодавчих змін для врегулювання війни на Донбасі.

Також Тищенко висловив упевненість, що зможе допомогти у встановленні миру на сході України.