"Заспокойтеся, вам ще народжувати!" "Слуга народу" влаштувала істерику через голосування в Раді

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ганна Скороход розплакалася у Верховній Раді через небажання колег розглядати запропоновані нею поправки до законопроекту про анбандлінг у НАК "Нафтогаз".

Інцидент трапився у четвер, 31 жовтня. Парламентарій наполягала на своїх змінах, які не підтримав профільний комітет (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ви на всіх своїх поправках наполягати будете? Сядьте і спокійно скажіть. Підсумуйте", – звернувся до неї спікер ВРУ Дмитро Разумков.

Скороход розплакалася в Раді Скріншот з відео

"Знаєте, таке відчуття, що тут відбувається якесь знущання. Якщо я сказала, що хочу пройтися по своїх правках, значить, хочу це зробити. А не щоб хтось підходив і казав мені: "Перестань їх подавати", – відповіла Скороход зі сльозами в очах.

Скороход розплакалася в Раді Скріншот з відео

"Вчора на комітеті ми узгодили домовленості. Сьогодні я прочитала текст – і вони не дотримані! Що це за ставлення?" – обурилася вона, продовживши плакати.

Скороход розплакалася в Раді Скріншот з відео

"Заспокойтеся, вам народжувати ще. Воно того не варте", – звернувся до неї хтось із залу.

Далі парламентаріїв попросили проголосувати за поправку Скороход. Нардепи виступили проти. Пропозицію Скороход підтримали лише158 депутатів.

Скороход розплакалася в Раді Скріншот з відео

Скороход розплакалася в Раді: її правку не прийняли Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, на тому ж засіданні 31 жовтня народний депутат України (група "За майбутнє") Ярослав Дубневич під час виступу з трибуни Верховної Ради кілька разів показав дулю.

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