"Гангрена на тілі України": Тука назвав головні ризики "плану Штайнмайєра"

На зустрічі у "нормандському форматі" Франція і Росія спробують отримати від України згоду на реалізацію "плану Штайнмайєра" на Донбасі.

Не виключено, що президент України Володимир Зеленський погодиться з цим планом, попередив у ефірі ObozTV ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих території і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Тука нагадав, що останнім часом від посадових осіб та спікерів команди Зеленського лунало багато суперечливих заяв.

"Така непослідовність позицій викликає стурбованість з приводу майбутнього "нормандського формату", яку висловив, зокрема, і Леонід Кучма", – зазначив він.

Ексчиновник підтримав думку глави українського МЗС Вадима Пристайка про те, що не можна проводити вибори на Донбасі "на умовах бойовиків".

"Я тільки підтримую таку позицію. Але вона докорінно не збігається з тим, чого зараз намагаються домогтися від України Франція з Росією за пасивної позиції Німеччини... Тому, на жаль, у мене немає впевненості в тому, що президенту Володимиру Зеленському вдасться встояти під час проведення "нормандської зустрічі" і не погодитися на пропозиції РФ і Франції", – додав він.

При цьому, за його словами, "план Штайнмайєра" є неприйнятним для України.

"У чому полягає сенс "формули Штайнмайєра"? В тому, що спочатку – вибори, потім – статус, і після цього – виведення військ і відновлення контролю над територією і кордоном. Я вважаю таку послідовність абсолютно неприйнятною", – наголосив ексчиновник.

"Нам намагаються в тіло здорової унітарної держави "втюхати" осередок гангрени, яка почне розкладатися", – пояснив Тука.

Також він висловив стурбованість останньою заявою голови ОБСЄ, який теж висловився на підтримку "плану Штайнмайєра".

"У зв'язку з цим дуже небезпечною виглядає теза про те, що легітимність цих псевдовиборів має засвідчити саме ОБСЄ", – звернув увагу Тука.

Карта окупованих районів Донбасу 24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, реалізація "плану Штайнмайєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

Тільки коли "особливий статус" буде закріплений у Конституції, Україна отримає контроль над кордоном. Фактично "план Штайнмайєра" узаконює "ЛДНР" у складі України, але при цьому Київ не матиме контролю над цими територіями.

Обговорити скандальну формулу Путін і Зеленський можуть на "нормандському саміті", який, як очікується, відбудеться у вересні.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!