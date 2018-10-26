"Ми бачили людей з розпізнавальними знаками Російської Федерації, але такі куртки можна купити будь-де"... Це не ті цинічні слова Путіна на початку війни.

Так відповів Олександр Хуг, заступник голови місії ОБСЄ на запитання журналіста видання Foreign Policy "Яка офіційна позиція ОБСЄ щодо участі Росії (у війні) на сході Україні?"

Це мало бути передостаннє інтерв’ю Александра Хуга на посаді заступника голови місії ОБСЄ. Останнє він збирався дати нам завтра на непідконтрольній території. Але в сьогодні вночі мені повідомили, що зустріч скасовується і я побачив цю ганебну заяву про те, що ОБСЄ не бачить прямих ознак російського втручання.

Новини Нам еще принимать бегущих из России

Пане Хуг, чи не є для Вас доказом новітні установки РЕБ, які випускаються виключно в Росії і стоять лише на озброєнні в Федерації, - і які ваш "безпілотник" зафіксував біля Дебальцевого три місяці тому? Або ж ЗРК "Оса", яку ваш гвинтокрилий спостерігач помітив вже цього тижня? Чи не проводили Ваші фахівці аналіз вибухової речовини на розірваній автівці, у якій загинув біля села Пришиб ваш колега, Джозеф Стоун? Чи не читали Ви після його загибелі роздруківки радіоперехоплень переговорів тих, кого Ви не побачили?

Можливо, я закінчений ідеаліст, але я вірив у вашу порядність, бо ми особисто спілкувались не один раз. Я бачив Ваше шоковане обличчя, пане Хуг, на місці падіння малазійського "Боїнга". Тоді я думав, що переді мною людина, яка хоче зупинити цей жах. Я розумію, що Ви були обмежені мандатом місії. Але хіба мандатом можна обмежети совість і не сказати правду про війну, яка зараз триває в Європі.

Через тиждень Хуг повертається додому. В затишну та нейтральну Швейцарію. Країну, де іноземні гроші люблять спокій. Російських також. І ви добре розумієте, якщо б агресором була не Росія, а, скажімо, африканська країна, сліди її втручання ви зафіксували би вже в перші дні війни.