G7 створить підрозділ швидкого реагування на витівки Росії

Лідери країн-учасниць G7 погодили на саміті в канадській провінції Квебек створення спеціального підрозділу швидкого реагування для боротьби з ворожими діями таких країн, як Росія, і пропагандою.

Прем'єр-міністра Великобританії Тереза Мей виступила ініціатором на підставі отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля або кібер-атак. Про це повідомляє The Guardian.

"Ми повинні нагадати собі, чому "Велика вісімка" стала "Великою сімкою" - це було тому, що Росія незаконно приєднала Крим. Ми бачили зловмисну діяльність від Росії різними способами, включаючи ті, що були на вулиці в Солсбері у Великобританії", - зазначила вона на саміті.

Британський прем'єр також обговорила ініціативу з лідерами Франції та Німеччини. Однією з цілей ініціативи зазначено поліпшення розуміння політики країн-партнерів і порогових значень для прийняття рішень.

Лідери Франції, Німеччини та Великобританії The Guardian / EPA

"Ми організовували і будемо приймати скоординовані дії проти тих, хто намагається порушити правила міжнародної системи", - підкреслила ініціатор проекту.

Також, підрозділи включають обмін інформацією про потенційні загрози і методи боротьби з ними. На думку Мей, це допоможе зупинити "помилкове відчуття безкарності у ворожих держав, продемонструвати свідомість і підкреслити непохитну готовність захищати себе".

Також, згідно з ініціативою, планується більш скоординовані дії з Організацією із заборони хімічної зброї, яка поклала початок незалежного розслідування отруєння Скрипалей. У найближчі тижні в Лондоні пройде зустріч, на якій розглянуть шляхи зміцнення ролі ОЗХЗ.

Також, Мей закликала до розширення співпраці, щоб виявити незаконні грошові потоки і домовитися про конкретні дії "зупинити брудні гроші, що підривають демократичні держави".

За допомогою нової системи захисту країни-члени G7 планують аналізувати дані про інформаційні атаки і обмінюватися ними один з одним. Передбачається, що у відповідь повинна послідувати скоординована реакція, яка може бути у вигляді відповідної кампанії або санкцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Європейської Ради Дональд Туск виступив проти зміни формату G7.