Фукса викрили в цинічному підіграванні Путіну за рахунок пам'яті жертв Бабиного Яру

Олігарх Павло Фукс намагається підіграти президенту РФ Володимиру Путіну ініціативою побудувати величезний музей у Бабиному Яру.

Про це розповів дисидент і колишній політв'язень, член Української Гельсінської групи, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та громад (Вааду) України Йосип Зісельс в інтерв'ю LB.

"На першому етапі основним мотором "олігархічного" проекту був Павло Фукс – бізнесмен родом з Харкова, нині – великий забудовник, на рахунку якого, зокрема, комплекс "Москва-Сіті". Він зустрівся зі мною навесні 2016 року і розповів, що планує з партнерами створити в Бабиному Яру музей такого масштабу, який переплюне і музей Голокосту у Вашингтоні, і "Яд Вашем", – згадав Зісельс.

Йозеф Зісельс

Він підкреслив, що прямо сказав Фуксу про необхідність домовлятися щодо ряду пунктів ще до початку проекту, так як існує табу на будівництво об'єкта на місці розстрілів.

"Я довіряю рабину Шлезінгеру, і просто не братиму участі в проекті, який передбачає, з його точки зору, будівництво на кістках. Ми – різні за ідентичністю. Я – український єврей, а Фрідман і Хан – російські євреї родом з України, але вони не ідентифікують себе з цією країною та її майбутнім. І це другий – головний – пункт наших розбіжностей. Я зізнався Фуксу ще у 2016-му, що не розумію, чому під час агресивної війни Росії з Україною три найбільших російських підприємця, бізнес яких контролюється владою, ініціюють такий проект? Навіщо це потрібно Путіну, де логіка", – задався питанням він.

Бабин Яр: Фукса викрили в підіграванні Путіну

Зісельс додав, що це – складний спосіб догодити Путіну, що також є питанням переконань.

"Я вірю не в сентименти, а в інформаційну війну, яку Росія веде проти України та в яку вкладає $3 млрд на рік. І не вірю в благі наміри ініціаторів цього музею", – сказав він.

Зісельс також розповів, що відкриття музею Бабиного Яру за проектом російських олігархів завдасть Україні політичного та іміджевого збитку.

"По-перше, сам факт появи такого музею на кошти російських бізнесменів підкреслить, що Україна не в змозі побудувати такий музей. Що набагато гірше, цей музей може продемонструвати всьому світу, що українці – це антисеміти і націоналісти, які всю свою історію вбивали євреїв. Цю лінію не проводитимуть Круглов, Беркхоф або Дітер Поль, але не вчені створюють музеї, а куратори", – констатував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше історик Віталій Нахманович заявив, що несправедливо, коли на території Бабиного Яру в Києві є парк відпочинку. За його словами, це трагічне місце має відношення як до всесвітньої історії єврейського народу, так і до історії України. Це простір потрібно перетворити на меморіальний парк.

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