Фукс і "слуги народу": з'ясувалося, хто був на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом у Сен-Тропе

На весіллі відомого українського юриста і блогера Андрія Довбенка, якого також називають "смотрящим" за Мін'юстом, у Сен-Тропе, крім глави Офісу президента Андрія Богдана, були присутні судді, банкіри і депутати від "Слуги народу".

Про це повідомляє Bihus.info. Так, на заході помітили суддів Господарського суду Києва Вікторію Джарти і Олену Чинчин. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрана)

Однак самі судді заявили, що були на весіллі у подруги, а Довбенка не знають.

Господарський суд у той же час розглядає справи про борги підприємств, які потім стягують виконавці Мін'юсту, вплив на яких приписують Довбенку.

Серед гостей на весіллі також були присутні російсько-український бізнесмен Павло Фукс, раніше викритий у наявності двох громадянств і провертанні різних афер, ексзахисниця Віктора Януковича, адвокатка ексглави одіозного Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Ольга Просянюк, заступник голови банку правління ПУМБ Костянтин Школяренко і член правління Укрсоцбанку Ростислав Матяш.

Засвітилися на весіллі Довбенка й депутати від "Слуги народу" Микола Сольський та Олег Семінський. На яхті в порту Сен-Тропе помітили також голову Одеського апеляційного господарського суду Наталію Богацьку. Саме вона була дружкою на весіллі.

Весілля Довбенка ФБ Анни Огренчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, Богдан провів День Незалежності України у Франції на весіллі відомого українського юриста і блогера Андрія Довбенка.

Пізніше, коментуючи відпочинок у Сен-Тропе, він заявив, що має право проводити вихідні дні там, де вважає за потрібне.

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