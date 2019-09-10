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10 вересня • оновлено в 22:45
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Фукс і "слуги народу": з'ясувалося, хто був на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом у Сен-Тропе

14.4т Читати матеріал російською

На весіллі відомого українського юриста і блогера Андрія Довбенка, якого також називають "смотрящим" за Мін'юстом, у Сен-Тропе, крім глави Офісу президента Андрія Богдана, були присутні судді, банкіри і депутати від "Слуги народу".

Про це повідомляє Bihus.info. Так, на заході помітили суддів Господарського суду Києва Вікторію Джарти і Олену Чинчин. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрана)

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Однак самі судді заявили, що були на весіллі у подруги, а Довбенка не знають.

Господарський суд у той же час розглядає справи про борги підприємств, які потім стягують виконавці Мін'юсту, вплив на яких приписують Довбенку.

Серед гостей на весіллі також були присутні російсько-український бізнесмен Павло Фукс, раніше викритий у наявності двох громадянств і провертанні різних афер, ексзахисниця Віктора Януковича, адвокатка ексглави одіозного Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Ольга Просянюк, заступник голови банку правління ПУМБ Костянтин Школяренко і член правління Укрсоцбанку Ростислав Матяш.

Засвітилися на весіллі Довбенка й депутати від "Слуги народу" Микола Сольський та Олег Семінський. На яхті в порту Сен-Тропе помітили також голову Одеського апеляційного господарського суду Наталію Богацьку. Саме вона була дружкою на весіллі.

Весілля Довбенка

Весілля Довбенка

ФБ Анни Огренчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, Богдан провів День Незалежності України у Франції на весіллі відомого українського юриста і блогера Андрія Довбенка.

Пізніше, коментуючи відпочинок у Сен-Тропе, він заявив, що має право проводити вихідні дні там, де вважає за потрібне.

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Особа
Андрій Богдан
Місце
Франція
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