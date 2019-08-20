"Французько-російський засос": Цимбалюк викрив Макрона у зраді України

На переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним лідер Франції Еммануель Макрон продемонстрував риторику, яка показує зміну курсу його країни в бік Кремля.

Так, у своїй промові він назвав Російську Федерацію європейською державою, а Україну – подразником, маючи на увазі війну на Донбасі, яка заважає нормалізувати відносини між Євросоюзом і країною-агресором. На цей нюанс звернув увагу український журналіст Роман Цимбалюк у своєму блозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зустріч Путіна і Макрона

"Володимир Путін вирушив до Франції до свого французького колеги Еммануеля Макрона. Говорили про все: про проблеми світу, про двосторонні відносини, прооблеми озброєння, проблеми зміни клімату і, звісно, війну в Україні. До речі, ніхто вже так це не називає. Французько-російський засос видно неозброєним оком. Французькі журналісти теж помітили, як мутував Еммануель Макрон", – говорить він.

Журналіст підкреслив, що якщо раніше президент Франції займав жорстку антиросійську позицію, то зараз йому, ймовірно, пояснили цінність російського ринку.

"І слова він використовує вже зовсім інші – називає Путіна "дорогий Володимире". Вони стали друзями, пройшло зовсім небагато, два роки – і абсолютно змінилася риторика. Росія – це європейська країна, а Україна – це подразник. Якби нас не стало, то всім стало б краще. Але не дочекаєтеся", – обурився Цимбалюк.

Крім того, він акцентував увагу на таких важливих моментах переговорів, як можливість повернення Росії до "Великої вісімки", повернення її делегації в ПАРЄ і обговорення перспектив проведення зустрічі "нормандської четвірки". Цимбалюк вважає, що під результатами, які від неї очікуються, зараз маються на увазі поступки України агресору і можливість вбудувати окуповані терористами анклави "Л/ДНР" в її політичну матрицю.

"Кремль домігся свого – позиція перти буром виявилася дуже і дуже ефективна для європейців. Виявляється, для них важливе продовження діалогу", – резюмував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Макрон заявив, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімацію" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

Примітно, що в своїй вступній промові на зустрічі з Путіним Макрон несподівано прогнувся, назвавши Росію "європейською державою" і закликавши поліпшити відносини країн, щоб "відтворити Європу від Лісабона до Владивостока".

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