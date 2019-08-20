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"Французько-російський засос": Цимбалюк викрив Макрона у зраді України

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На переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним лідер Франції Еммануель Макрон продемонстрував риторику, яка показує зміну курсу його країни в бік Кремля.

Так, у своїй промові він назвав Російську Федерацію європейською державою, а Україну – подразником, маючи на увазі війну на Донбасі, яка заважає нормалізувати відносини між Євросоюзом і країною-агресором. На цей нюанс звернув увагу український журналіст Роман Цимбалюк у своєму блозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зустріч Путіна і Макрона

Зустріч Путіна і Макрона

"Володимир Путін вирушив до Франції до свого французького колеги Еммануеля Макрона. Говорили про все: про проблеми світу, про двосторонні відносини, прооблеми озброєння, проблеми зміни клімату і, звісно, війну в Україні. До речі, ніхто вже так це не називає. Французько-російський засос видно неозброєним оком. Французькі журналісти теж помітили, як мутував Еммануель Макрон", – говорить він.

Журналіст підкреслив, що якщо раніше президент Франції займав жорстку антиросійську позицію, то зараз йому, ймовірно, пояснили цінність російського ринку.

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"І слова він використовує вже зовсім інші – називає Путіна "дорогий Володимире". Вони стали друзями, пройшло зовсім небагато, два роки – і абсолютно змінилася риторика. Росія – це європейська країна, а Україна – це подразник. Якби нас не стало, то всім стало б краще. Але не дочекаєтеся", – обурився Цимбалюк.

Крім того, він акцентував увагу на таких важливих моментах переговорів, як можливість повернення Росії до "Великої вісімки", повернення її делегації в ПАРЄ і обговорення перспектив проведення зустрічі "нормандської четвірки". Цимбалюк вважає, що під результатами, які від неї очікуються, зараз маються на увазі поступки України агресору і можливість вбудувати окуповані терористами анклави "Л/ДНР" в її політичну матрицю.

"Кремль домігся свого – позиція перти буром виявилася дуже і дуже ефективна для європейців. Виявляється, для них важливе продовження діалогу", – резюмував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Макрон заявив, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімацію" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

Примітно, що в своїй вступній промові на зустрічі з Путіним Макрон несподівано прогнувся, назвавши Росію "європейською державою" і закликавши поліпшити відносини країн, щоб "відтворити Європу від Лісабона до Владивостока".

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Еммануель Макрон Володимир Путін Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Юг Руси
Юг Руси
Рома, sука, это плагиат! Я вчера уже говорил про "предательство" - "Юг Руси 19.08.2019 19:59 Микрон - "предатель" Укроинны! Это как "нож в спину"! )"
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Валевич Борис
Валевич Борис
Этот жук скоро оставит пост президента, так уже повелось, что лягушатники стали капризны и меняют президентов как чулки. А карлик наверняка имеет на него пикантный компромат - вот перед выходом к журналистам они и просматривают интимные снимки старушатника Макрона. Давно ходят слухи что он двух стволка
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Валевич Борис, ход ваших мыслишек вызывает ощущение нечистоты и желание помыть руки
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
И еще момент, "Кремль добился своего – позиция переть буром оказалась очень и очень эффективна для европейцев" Ромочка дурачок, разве Россия "перла буром"?? Нет, просто взяли паузу, чтоб Европа сама осознала, в какое дерьмо она вляпалась.
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