Формула Штайнмайера: Росія вибухнула звинуваченнями на адресу України

Київ, відмовившись від "формули Штайнмайера", втрачає можливості для поліпшення ситуація в Донбасі.

Про це заявив повпред РФ контактній групі по Україні Борис Гризлов. Він також звинуватив Україну в грубому порушенні домовленостей, передає РИА Новости.

"Надання постійно діючого особливого статусу Донбасу на основі відповідної конституційної реформи в Україні зафіксовано в пунктах комплексу заходів щодо виконання мінських угод, зокрема в пункті 11. Тобто Київ встав на шлях грубого порушення мінських домовленостей, всупереч декларації вірності їм", – сказав Гризлов .

Він додав, що режим припинення вогню на Донбасі не працює.

"Контактна група констатувала, що режим припинення вогню як і раніше порушується. В цілому, Київ стрімко витрачає можливості, які виникли після президентських і парламентських виборів", – підкреслив Гризлов.

Борис Гризлов Liga

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмайера", що стосується врегулювання на Донбасі.

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