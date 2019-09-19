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19 вересня • оновлено в 08:06
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Формула Штайнмайера: Росія вибухнула звинуваченнями на адресу України

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Київ, відмовившись від "формули Штайнмайера", втрачає можливості для поліпшення ситуація в Донбасі.

Про це заявив повпред РФ контактній групі по Україні Борис Гризлов. Він також звинуватив Україну в грубому порушенні домовленостей, передає РИА Новости.

"Надання постійно діючого особливого статусу Донбасу на основі відповідної конституційної реформи в Україні зафіксовано в пунктах комплексу заходів щодо виконання мінських угод, зокрема в пункті 11. Тобто Київ встав на шлях грубого порушення мінських домовленостей, всупереч декларації вірності їм", – сказав Гризлов .

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Він додав, що режим припинення вогню на Донбасі не працює.

"Контактна група констатувала, що режим припинення вогню як і раніше порушується. В цілому, Київ стрімко витрачає можливості, які виникли після президентських і парламентських виборів", – підкреслив Гризлов.

Борис Гризлов

Борис Гризлов

Liga

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмайера", що стосується врегулювання на Донбасі.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Борис Гризлов
Місце
Росія
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Неправильно говорить "в Донбассе". Это территория, а не страна. Вот неучи. Басмачи свой староцерковный язык никак выучить не могут. А ещё защищать его собрались.
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bregovich mark
bregovich mark
Кажется у Зе появились яйца.Радует.А гризлов и росишобло отгрызет в очередной раз .
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
bregovich mark, мячиков прикупи хероям...
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70rus xxx
70rus xxx
bregovich mark, СКОРО?
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Krass Марк
Krass Марк
Фашисткий режим международного террориста Путина еще что то там вякает.Он должен заткнуться и пакеты для очередной партии дохлых готовить
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Krass Марк, а спортинаентарь готовь для хероев...
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70rus xxx
70rus xxx
Селюк, зачем сам себе плюсуешь?
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