Во время известного пресс-марафона президент Зеленский на голубом глазу сказал нашему журналисту, что не в курсе по ситуации с "Центрэнерго", и что все вопросы по этой теме – к Гончаруку.

Поскольку речь идёт о стратегическом госпредприятии в стране, от которого зависит жизнь граждан, я подготовила для вас, господин президент, короткую справку. Тем более есть повод.

Сегодня Апелляционный суд Киева принял решение о прекращении процесса банкротства "Центрэнерго", который начался много лет назад.

"Центрэнерго" Факты

Летом 2019-го сразу после того, как вас избрали президентом, экс-глава Фонда госимущества Трубаров провёл смену членов Набсовета (ему за это обещали сохранить в должности, но наеб..ли). Дальше объясняю как для домохозяек. Набсовет это высший орган акционерного общества, который осуществляет контроль за деятельностью правления акционерного общества, а именно контролирует заключение контрактов с поставщиками, суммы этих контрактов и отпускает готовую продукцию. Соответственно, летом этого года правление ОАО "Центрэнерго", который находится под контролем набсовета Коломойского переориентировала деятельность на работу с бизнес-структурами Коломойского. Один из примеров такой поставки электроэнергии – на Никопольский и Запорожские заводы по льготной (заниженной цене), что дискриминирует других потребителей рынка электроэнергии. Таким образом группа лиц олигарха установила полный операционный контроль над государственным стратегическим активом.

Вместе с тем с 2018 года акционерное общество находилось в состоянии банкротства. Но банкротить его по закону нельзя – как стратегическое. Соотвественно, кредиторы, близкие к экс-нардепу Дмитрию Крючкову, контролирующие долги в размере 1,6 млрд грн, инициировали процедуру банкротства. Теперь объясняю как для участников 95-го квартала. Согласно закону о банкротстве, распорядитель имущества который назначается судом может перебирать на себя функции предправления в любой момент, забрав печать, а также изменив подпись в банковской карточке подсчёта.

А значит сегодня когда Коломойский фактически контролирует госкомпанию, процедура банкротства, инициируемая Крючковым, ему неудобна.

Именно поэтому Коломойский через суд настаивает на прекращении процедуры банкротства. И что интересно суд, на который вы не влияете (влияет кто-то из ваших), идёт ему навстречу.

А новые долги продолжают расти. Речь идёт о миллиардах гривен. Только теперь эти долги госпредприятия растут перед бизнес-структурами Коломойского. Владимир Александрович, а теперь как для первоклассника, спросите у меня: для чего ему это нужно?

Отвечаю. Для того, чтобы накопить новый контрольный пакет кредиторских требований. И тут же начать новую процедуру банкротства, но уже от имени подконтрольных ему структур. А потом утвердить нового распорядителя имущества. И влиять на вопрос купли-продажи приватизации госкомпании.

Ну как, теперь все понятно? Расскажете Гончаруку?

Господин президент, когда начнутся веерные отключения, Коломойский сделает вид, что он не в курсе. Это и есть его новая формула "Роттердам минус".

А если и вы не будете в курсе, то значит вы в доле.

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