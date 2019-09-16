"Формула капітуляції": Портников попередив Зеленського про загрозу громадянської війни

Кремль усіма способами намагається схилити Україну до капітуляції на Донбасі заради зустрічі у "нормандському форматі". Однак якщо президент Володимир Зеленський піде в агресора на поводу, то ризикує увійти в історію як той, хто розв'язав громадянську війну.

Таке попередження главі держави озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников у статті для "Еспресо".

"Ми маємо справу з консолідованою позицією російської політичної еліти, з позицією Володимира Путіна. Позиція ця виглядає просто: без повної і беззастережної капітуляції Володимира Зеленського та України в цілому нічого не буде. Ні зустрічей на вищому рівні, яких так жадає Зеленський, ні деескалації конфлікту, ні припинення війни. Тому що "формула Штайнмайєра", що пропонує Україні провести фіктивні місцеві вибори на Донбасі під фактичним контролем російських військових і їхніх найманців, – це і є формула капітуляції. Формула "запихування" Донбасу до складу України за збереження російського контролю над окупованою територією. Формула неминучої громадянської війни", – вважає він.

Портников наголосив, що така позиція Кремля формувалася ще до підвищення цін на нафту, коли Москва готувалася до серйозного перегляду економічних пріоритетів. Тепер же, після атаки дронів на саудівські нафтові підприємства, Путін поводитиметься значно впевненіше і нахабніше. Адже йому більше не потрібно приховувати свої справжні плани перед Зеленським і лідером Франції Еммануелем Макроном.

Що стосується українського президента, то у нього тепер є тільки два шляхи, пише журналіст. Обидва не будуть для нього як для політика легкими.

"Він може обрати капітуляцію – і отримати громадянське протистояння або одразу ж, або – якщо українське суспільство виявиться неспроможне відреагувати на зраду – вже після "реінтеграції" Донбасу на путінських умовах. Але в будь-якому такому випадку Зеленський увійде в історію України як президент громадянської війни", – озвучив він перший варіант.

Віталій Портников

"Зеленський може відмовитися від капітуляції. Але тоді йому потрібно буде сказати своєму електорату правду про обман. Правду про те, що війна тривала і триватиме не тому, що цього хотів Порошенко, а тому, що цього хоче Путін. Правду про те, що війна тривала і триватиме не тому, що на війні наживаються, а тому, що Росія хоче загибелі України. І вибачитися. І продовжити захищати Україну від ворога", – окреслив Портников розвиток подій у випадку другого варіанту.

Підсумовуючи, журналіст наголосив, що частина електорату Зеленського, безумовно, прийме ці вибачення, і президенту в цьому випадку вдасться зберегти владу і навіть популярність.

"Але Зеленський має бути готовий до того, що більша частина його прихильників почне метатися у пошуках нового Верховного Колаборанта", – акцентує увагу він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наближений до Кремля політтехнолог, директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков заявив, що саміт держав "нормандської четвірки" може бути проведено у разі визнання Києвом "формули Штайнмайєра". Раніше аналогічну вимогу озвучив помічник президента Росії Юрій Ушаков.

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