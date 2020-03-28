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28 березня • оновлено в 11:09
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Фонд Петра Порошенка відправив пенсіонерам та людям з інвалідністю тисячі продуктових наборів

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Перша партія продуктових наборів, придбаних коштом Фонду Порошенка, відправилась з Відкритого офісу партії "Європейська Солідарність" по всій Україні.

Це допомога тим, хто перебуває в зоні ризику – людям похилого віку, людям з інвалідністю, багатодітним сім’ям.

За тиждень на онлайн платформі "Солідарність" v2020.org.ua зареєструвались кілька тисяч людей – і волонтерів, і тих, хто потребує допомоги.

Найбільше пенсіонери, багатодітні сім’ї та люди з інвалідністю потребують елементарних речей – доставки продуктів харчування. Адже вони перебувають у групі ризику і мають залишатися вдома. До того ж, у магазинах різко зросли ціни на основні продукти, а нерідко їх і просто вже немає на полицях.

Саме тому коштом Фонду Порошенка закуплені цукор, борошно, крупи, олія, печиво та інші продукти тривалого зберігання. Кілька днів поспіль у Відкритому офісі "Європейської Солідарності" волонтери, активісти ГО "Справа Громад" та "Солідарна Молодь" формували три тисячі коробок з продуктами. До цієї роботи особисто долучилися Петро і Марина Порошенко. І вже сьогодні ці набори роз’їхалися в різні області України до своїх адресатів.

"Відкритий офіс партії "Європейська Солідарність" на кілька днів перетворився на конвеєрну лінію, на якій споряджаються пакунки для людей, які не можуть вийти з дому і потребують доставки продуктів першої необхідності, для того, щоб підтримати себе або своїх близьких. В цих пакунках продукти, які в першу чергу потрібні для того, щоб підтримувати життєдіяльність, енергетичний баланс", – повідомив народний депутат, генерал-лейтенант Михайло Забродський.

"Ми це робимо не тільки тому, що ми можемо і хочемо допомогти, а ще й щоб заохотити інших людей так само долучатися до цих процесів. Допомагати насправді є просто і не надто дорого. Треба тільки хотіти бути ближчим до свого сусіда, друга, знайомого, ближнього", – закликала народний депутат Софія Федина. Вона також наголосила, що пріоритетної підтримки сьогодні потребують медичні заклади, які приймають на себе перший удар епідемії.

"Є катастрофічна потреба в обладнанні. Якщо говорити про мій рідний Львів, то можна говорити про хоча би якусь мінімальну потребу, десь маємо близько 60-70 діючих апаратів штучної вентиляції легень. Але ми маємо багато госпіталів, зокрема госпіталь ветеранів, 8-ма клінічна лікарня, де майже нічого толком немає. І якщо йдеться про великий наплив людей, то тоді будуть не здатні закривати ці потреби", – зазначила Софія Федина.

"Ми всі бачимо, що пандемія коронавірусу охопила весь світ. Україна не виняток, і сьогодні вже стало зрозумілим, що нас чекає затяжний, тривалий карантин. Тисячі людей опинилися в скрутному становищі. В цій ситуації "Фонд Порошенка" вирішив допомагати в різних напрямках. Наша команда відправила велику кількість медичного оснащення в інфекційні відділення, відділення швидкої допомоги та інтенсивної терапії по всій Україні. А сьогодні ми укомплектовуємо 3 000 продовольчих наборів для людей, які гостро потребують нашої допомоги", – зазначила Марина Порошенко.

"Я хочу подякувати всім волонтерам і благодійникам, які на сьогоднішній день вже зареєструвалися на нашому сайті. Це дійсно те, що об’єднує людей і не один раз доводило – українці в складних ситуаціях об’єднуються, щоб разом подолати проблеми", – наголосила Марина Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фонд Порошенка вже профінансував відновлення 10 апаратів штучної вентиляції легень для Київської лікарні швидкої допомоги; передав комплекти реанімаційного обладнання у лікарні Дніпра, Львова, Одеси, Вінниці, Тернополя – монітори пацієнта, пульсоксиметри, ларингоскопи, хірургічні відсмоктувачі, шприцеві насоси; профінансував купівлю апарату ШВЛ у 8-й міській лікарні у Львові. Найближчим часом коштом Фонду будуть відновлені апарати ШВЛ у Вінницькій обласній дитячій лікарні та лікарні в Миколаєві.

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Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особи
Михайло Забродський Софія Федина Петро Порошенко Марина Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Пигин Макс
Пигин Макс
Какая прелесть)))))))))
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Белый господин
Белый господин
А где сам мятый президент? Все ещё в Испании? Вернуться не хочет?
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