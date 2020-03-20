Фонд Новинського почав доставляти допомогу ветеранам на час карантину

Благодійний фонд Вадима Новинського почав всеукраїнську акцію гуманітарної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій, ветеранам праці, інвалідам.

Про це повідомив директор фонду Дмитро Сергєєв, сказано у Facebook пресцентру депутата.

"Допомога нашим шановним героям, тим, хто звільняв нашу землю від фашизму – один з найважливіший напрямків роботи фонду. За особистим дорученням його засновника Вадима Новинського в усіх регіонах нашої присутності організовані поставки продуктів харчування першої необхідності, щоб полегшити період карантину для цих людей і по можливості знизити для них необхідність йти в магазини. У співпраці з місцевими ветеранськими організаціями ми розробили плани адресної доставки пакетів з продовольством на будинок, і з ранку 18 березня розпочалася доставка", – повідомив він.

Першими регіонами, у яких стартував проект, стали Київ та Київська область. У найближчі дні до них приєднаються підрозділи фонду в Херсонській, Миколаївській, Одеській та Донецькій областях.

Для довідки. Міжнародний благодійний фонд Вадима Новинського у честь Покрова Пресвятої Богородиці заснований у вересні 2008 року для реалізації благодійних ініціатив компанії "Смарт-Холдинг", головним акціонером якої є Вадим Новинський.

Фонд надає благодійну підтримку, спрямовану на виховання майбутнього покоління на засадах православної віри, зміцнення сім'ї та підвищення її ролі в суспільстві. Фонд підтримує проекти в сферах духовно-просвітницької діяльності, освіти, охорони здоров'я, культури, мистецтва і спорту. Місія Фонду – сприяти процвітанню суспільства, різнобічно розвиваючи його культуру і духовність на засадах православної віри.

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