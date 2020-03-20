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20 березня • оновлено в 12:14
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Фонд Новинського почав доставляти допомогу ветеранам на час карантину

1.1т
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Благодійний фонд Вадима Новинського почав всеукраїнську акцію гуманітарної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій, ветеранам праці, інвалідам.

Про це повідомив директор фонду Дмитро Сергєєв, сказано у Facebook пресцентру депутата.

"Допомога нашим шановним героям, тим, хто звільняв нашу землю від фашизму – один з найважливіший напрямків роботи фонду. За особистим дорученням його засновника Вадима Новинського в усіх регіонах нашої присутності організовані поставки продуктів харчування першої необхідності, щоб полегшити період карантину для цих людей і по можливості знизити для них необхідність йти в магазини. У співпраці з місцевими ветеранськими організаціями ми розробили плани адресної доставки пакетів з продовольством на будинок, і з ранку 18 березня розпочалася доставка", – повідомив він.

Фонд Новинського почав доставляти допомогу ветеранам на час карантину

Першими регіонами, у яких стартував проект, стали Київ та Київська область. У найближчі дні до них приєднаються підрозділи фонду в Херсонській, Миколаївській, Одеській та Донецькій областях.

Фонд Новинського почав доставляти допомогу ветеранам на час карантину

Для довідки. Міжнародний благодійний фонд Вадима Новинського у честь Покрова Пресвятої Богородиці заснований у вересні 2008 року для реалізації благодійних ініціатив компанії "Смарт-Холдинг", головним акціонером якої є Вадим Новинський.

Фонд надає благодійну підтримку, спрямовану на виховання майбутнього покоління на засадах православної віри, зміцнення сім'ї та підвищення її ролі в суспільстві. Фонд підтримує проекти в сферах духовно-просвітницької діяльності, освіти, охорони здоров'я, культури, мистецтва і спорту. Місія Фонду – сприяти процвітанню суспільства, різнобічно розвиваючи його культуру і духовність на засадах православної віри.

Фонд Новинського почав доставляти допомогу ветеранам на час карантину
Фонд Новинського почав доставляти допомогу ветеранам на час карантину

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Карантин в Україні
Особа
Вадим Новинський
Місце
Україна
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
О, чубатые о ветеранах вспомнили. А 9 мая опять будут их зеленкой поливать и ленточки срывать...
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