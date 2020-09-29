Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет - погибли тысячи наших Солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском!?.. Мерзавец.

"Их там нет" — это слова Путина, а не представителя Украины.

Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев.

Махрового идиота нельзя прятать за старостью.

Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию..

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