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Фокін заявив, що може піти з ТКГ протягом місяця

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
2,5 т.

  • Фокін повідомив, що "полоскання у бруді" його не зламає

  • Він поскаржився на відсутність підтримки від влади

Вітольд Фокін заявив, що готовий піти з ТКГ. Джерело: Гордон

Перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з питань Донбасу Вітольд Фокін заявив, що може залишити свою посаду.

В ефірі програми "Персона грата" на "UA: Українське радіо" Фокін сказав, що може піти з ТКГ через місяць. Він наголосив, що це не пов'язано з тим, що його "полощуть у бруді".

"Це мене не зламає. Але якщо я не отримаю підтримку від влади, я буду змушений піти. Хоча знаю, що дуже багато людей будуть розчаровані, тому що мені довіряють і чекають від мене позитивних рішень", – зазначив Фокін.

Він також наголосив, що не визнає мову ультиматумів.

"Потрібно завжди шукати компроміс. Але, по суті, якщо зараз протягом місяця ніхто не вислухає мої окремі пропозиції, то я напевно задумаюсь над цим", – сказав Фокін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Голова постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв вважає, що Фокіна потрібно негайно виключити з ТКГ.

  • У результаті Вітольд Фокін потрапив до бази даних сайту "Миротворець". Його звинуватили в участі у спробах легалізувати терористичні формування та запереченні російської агресії.

  • Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що деякі слова, які прозвучали від Вітольда Фокіна, не відображують позиції держави.

  • Учасник української делегації в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш повідомив, що видання "Страна", якому Фокін дав гучне інтерв'ю, перекрутило його заяву щодо амністії на Донбасі.

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