Фокін заявив, що може піти з ТКГ протягом місяця

Фокін повідомив, що "полоскання у бруді" його не зламає
Він поскаржився на відсутність підтримки від влади
Перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з питань Донбасу Вітольд Фокін заявив, що може залишити свою посаду.
В ефірі програми "Персона грата" на "UA: Українське радіо" Фокін сказав, що може піти з ТКГ через місяць. Він наголосив, що це не пов'язано з тим, що його "полощуть у бруді".
"Це мене не зламає. Але якщо я не отримаю підтримку від влади, я буду змушений піти. Хоча знаю, що дуже багато людей будуть розчаровані, тому що мені довіряють і чекають від мене позитивних рішень", – зазначив Фокін.
Він також наголосив, що не визнає мову ультиматумів.
"Потрібно завжди шукати компроміс. Але, по суті, якщо зараз протягом місяця ніхто не вислухає мої окремі пропозиції, то я напевно задумаюсь над цим", – сказав Фокін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін, який став заступником глави української делегації в ТКГ, відзначився трьома скандальними пропозиціями щодо Донбасу.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що висловлювання Вітольда Фокіна про Донбас не відповідають національним інтересам і є провокаційними.
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко припустив, що Рада, ймовірно, готова зустрітися з Фокіним через його заяви щодо Донбасу.
Голова постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв вважає, що Фокіна потрібно негайно виключити з ТКГ.
У результаті Вітольд Фокін потрапив до бази даних сайту "Миротворець". Його звинуватили в участі у спробах легалізувати терористичні формування та запереченні російської агресії.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що деякі слова, які прозвучали від Вітольда Фокіна, не відображують позиції держави.
Учасник української делегації в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш повідомив, що видання "Страна", якому Фокін дав гучне інтерв'ю, перекрутило його заяву щодо амністії на Донбасі.