Фокін заявив, що може піти з ТКГ протягом місяця

Перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з питань Донбасу Вітольд Фокін заявив, що може залишити свою посаду.

В ефірі програми "Персона грата" на "UA: Українське радіо" Фокін сказав, що може піти з ТКГ через місяць. Він наголосив, що це не пов'язано з тим, що його "полощуть у бруді".

"Це мене не зламає. Але якщо я не отримаю підтримку від влади, я буду змушений піти. Хоча знаю, що дуже багато людей будуть розчаровані, тому що мені довіряють і чекають від мене позитивних рішень", – зазначив Фокін.

Він також наголосив, що не визнає мову ультиматумів.

"Потрібно завжди шукати компроміс. Але, по суті, якщо зараз протягом місяця ніхто не вислухає мої окремі пропозиції, то я напевно задумаюсь над цим", – сказав Фокін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін, який став заступником глави української делегації в ТКГ, відзначився трьома скандальними пропозиціями щодо Донбасу.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що висловлювання Вітольда Фокіна про Донбас не відповідають національним інтересам і є провокаційними.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко припустив, що Рада, ймовірно, готова зустрітися з Фокіним через його заяви щодо Донбасу.