Фокін заявив про його передчасне виключення з ТКГ
Політик каже, що міг зрушити переговори щодо Донбасу з мертвої точки
За його словами, в нього все ще залишалися реальні можливості для цього
Він також вказав на "нетрі зовнішньої політики" в Україні
Перший прем'єр незалежної України Вітольд Фокін заявив, що його вихід з української делегації в Тристоронній контактній групі був передчасним.
Виключений з її складу після скандальних заяв політик вважає, що у нього все ще залишалися реальні можливості зрушити переговори щодо Донбасу з мертвої точки. Таку думку він висловив в інтерв'ю "КП в Україні".
"Думаю, так, але що про це тепер говорити: те, що трапилося – вже відбулося", – сказав Фокін.
Він підкреслив, мовляв, "разюче точно" про його виключення зі складу переговорної групи сказав політик Олександр Мороз. Той, нагадаємо, зазначив, нібито "мотиви звільнення Фокіна не державні, політичні або ідеологічні, а пропагандистські".
"На цьому прикладі влада показала, що очікує на будь-кого, хто наважиться виступати за припинення війни, говорити про мир. І ще. Підписуючи заходи щодо виконання Мінських домовленостей, які не повною мірою влаштовують Україну, найімовірніше, вже тоді їх не збиралися виконувати. Такі нетрі зовнішньої політики", – висловився Фокін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
30 листопада президент Володимир Зеленський відсторонив Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.
Раніше Фокін виступив із низкою скандальних ініціатив щодо Донбасу, які викликали обурення громадськості й багатьох політиків.
Зокрема, він заявив про необхідність надати особливий статус всьому Донбасу, а не тільки окупувала районам. Також висловився про можливий компроміс із РФ – Україна погоджується на загальну амністію на Донбасі, а Росія знімає вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію. Крім того, політик висловив згоду вести переговори з ватажками "Л/ДНР".
Так він потрапив в базу даних сайту "Миротворець". Його звинуватили в участі в спробах легалізувати терористичні формування та запереченні російської агресії.
Але навіть після цього Вітольд Фокін ще раз заявив, нібито війна на Донбасі почалася через мовне питання.