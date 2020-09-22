Фокін: війна на Донбасі почалася через мовне питання

Заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін упевнений, що війна на Сході України почалася через мовне питання, а "мовний закон" нібито суперечить Конституції.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українському радіо". На його думку, українці хотіли б проводити ділові зустрічі та вести документацію російською.

"З чого починався конфлікт на Донбасі? Попередня влада пообіцяла людям, що будуть послаблення у використанні державної мови. Що їм буде дозволено проводити ділові зустрічі, вести документацію тощо російською мовою. Я не бачу в цьому нічого страшного", – сказав він.

Одночасно Фокін припустив, що мовна політика чинної в Україні влади нібито "не збігається з думкою більшості людей".

"Не зважаємо на думку Венеціанської комісії, думку міжнародного співтовариства, думку більшості людей. Згідно з офіційною статистикою, третина населення України розмовляє російською мовою. А якщо врахувати практику, то значна більшість розмовляє російською. Це добре чи погано? Я не вважаю, що це добре, але згадаймо, що українську мову гнобили протягом століть. І вже наївно вважати, що за якийсь рік, або два, або п'ять, або десять можна дати можливість мові бути затвердженою в суспільстві", – впевнений він.

На зауваження про те, що в Україні вже діє закон про українську мову як єдину державну, Фокін зазначив, що його ухвалювали люди, а людям "властиво помилятися". На його думку, закон "суперечить Конституції".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному зі своїх інтерв'ю Вітольд Фокін висловився про можливий компроміс із РФ, у межах якого Україна погодилася б на загальну амністію на Донбасі, а Росія зняла б вимогу про внесення особливого статусу до Конституції. Пізніше в ТКГ уточнили, що ЗМІ перекрутили його слова.