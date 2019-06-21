ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

Фірташ на широку ногу відсвяткував день народження: кого запросив

1.2тЧитати матеріал російською

Український олігарх Дмитро Фірташ відсвяткував свій 54-й день народження у Відні (Австрія) в колі впливових політиків і бізнесменів.

Серед гостей були помічені народні депутати Сергій Льовочкін (член партії "Опозиційна платформа – За життя"), Юрій Бойко (співголова партії "Опозиційна платформа – за життя"), Іван Мирний ("Опоблок"), повідомляє програма "Схеми: корупція в деталях"(щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Також на святі були присутні Михайло Папієв (нардеп від "Оппоблока") та Іван Фурсін (нардеп від групи "Воля Народу").

Журналісти встановили, що святкування відбулося 2 травня в ресторані "Il Melograno" в центрі австрійської столиці. Цей готель розташований в 20 хвилинах їзди від віденського будинку, в якому живе сам Фірташ.

Для гостей співала народна артистка Таїсія Повалій, яка також є екс-депутатом від "Партії регіонів", йдеться в розслідуванні.

"Численна охорона стежила не тільки на вході в ресторан, але і на підступах до вулиці, де проходило святкування. Охоронці намагалися перешкодити зйомці журналістів, щоб приховати гостей від камер", - розповіли журналісти.

День народження Фірташа

День народження Фірташа

Новини
Фірташа можуть екстрадувати до США: названа дата
День народження Фірташа

День народження Фірташа

День народження Фірташа

День народження Фірташа

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Фірташа затримали 12 березня 2014 року в столиці Австрії за запитом ФБР США і помістили в слідчий ізолятор.

  • Однак вже 21 березня він був звільнений під рекордну заставу в 125 млн євро, гроші для якої, за даними джерела OBOZREVATEL, були внесені російськими бізнесменами Аркадієм і Борисом Ротенбергами.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Дмитро ФірташЮрій БойкоСергій Льовочкін
Місце
АвстріяВідень
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel