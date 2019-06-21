Фірташ на широку ногу відсвяткував день народження: кого запросив

Український олігарх Дмитро Фірташ відсвяткував свій 54-й день народження у Відні (Австрія) в колі впливових політиків і бізнесменів.

Серед гостей були помічені народні депутати Сергій Льовочкін (член партії "Опозиційна платформа – За життя"), Юрій Бойко (співголова партії "Опозиційна платформа – за життя"), Іван Мирний ("Опоблок"), повідомляє програма "Схеми: корупція в деталях"(щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Також на святі були присутні Михайло Папієв (нардеп від "Оппоблока") та Іван Фурсін (нардеп від групи "Воля Народу").

Журналісти встановили, що святкування відбулося 2 травня в ресторані "Il Melograno" в центрі австрійської столиці. Цей готель розташований в 20 хвилинах їзди від віденського будинку, в якому живе сам Фірташ.

Для гостей співала народна артистка Таїсія Повалій, яка також є екс-депутатом від "Партії регіонів", йдеться в розслідуванні.

"Численна охорона стежила не тільки на вході в ресторан, але і на підступах до вулиці, де проходило святкування. Охоронці намагалися перешкодити зйомці журналістів, щоб приховати гостей від камер", - розповіли журналісти.

День народження Фірташа

День народження Фірташа

День народження Фірташа

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Фірташа затримали 12 березня 2014 року в столиці Австрії за запитом ФБР США і помістили в слідчий ізолятор.

Однак вже 21 березня він був звільнений під рекордну заставу в 125 млн євро, гроші для якої, за даними джерела OBOZREVATEL, були внесені російськими бізнесменами Аркадієм і Борисом Ротенбергами.

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