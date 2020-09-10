Фірсов розповів, навіщо його політсила йде на вибори

Новий передвиборчий відеоролик політичної партії "Екологічна альтернатива" присвячено найважливішим проблемам Києва, зокрема – забрудненості довкілля. Очільник партії Єгор Фірсов закликав киян замислитися над тим, що можна зробити задля порятунку екології. Про це йдеться у відео, опублікованому на Фейсбук-сторінці партії.

"Кожне зрубане дерево, кожен викинутий пакет сміття, кожен ковток отруєного повітря чи води забирає у нас хвилину життя. Чи здатні ми це зупинити?" – сформулював головний виклик, що стоїть перед киянами сьогодні, Фірсов.

"Екологічна альтернатива" наголошує: наразі виборці у Києві мають шанс змінити ситуацію.

"Обирай життя! Підтримай "Екологічну альтернативу!" – закликали автори ролика.

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