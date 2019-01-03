Фінську авіакомпанію Finnair визнали найбезпечнішим авіаперевізником світу

Останні місця в рейтингу безпеки серед 100 найбільших авіакомпаній світу посіли перевізники з Росії, Ефіопії та Індонезії.Фінська компанія Finnair визнана найбезпечнішим авіаперевізником світу у 2018 році. Це випливає зі звіту гамбурзького Центру досліджень авіакатастроф (JACDEC), оприлюдненого в четвер, 3 січня. JACDEC щороку публікує рейтинг безпеки пасажирських авіаперевізників. До рейтингу входять 100 найбільших авіакомпаній світу.

Друге місце у 2018 році посіла авіакомпанія Scoot (Сінгапур), третє - Norwegian Air Shuttle (Норвегія). Компанія-переможець 2017 року - Emirates - опинилася на четвертій позиції. П'яте місце посіла іспанська Air Europa, передає інформагенція dpa. Німецька Lufthansa опинилася на 21-му місці.

Останні місця в рейтингу безпеки авіаперевезень посіли перевізники з Росії, Ефіопії та Індонезії.

Літаємо вчетверо безпечніше, ніж 25 років тому

Упродовж останніх 25 років рівень безпеки авіаперевезень зріс у чотири рази, зазначають у JACDEC із посиланням на статистику. "Стовідсоткової безпеки ніколи не буде, але з огляду на чотири мільярди пасажирів щороку літак є одним із найбезпечніших видів транспорту", - цитує dpa експерта Центру дослідження авіакатастроф Яна-Арведа Ріхтера (Jan-Arwed Richter).

Загалом у 2018 році внаслідок аварій літаків загинули 562 людини. У 2017 році було 40 жертв.

За даними JACDEC, найбільш ризикований етап польотів - приземлення (35,6 відсотків аварій). Ще 14 відсотків аварій припадають на етап злету літаків.

Рейтинги JACDEC базуються на статистиці аварій авіакомпаній за останні 30 років, специфіці країн, в яких вони працюють, особливостях маршрутів та інших факторах.