"Фінальний ривок": Гриценко звернувся до українців

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко звернувся до українців за 10 днів до виборів президента України.

Він закликав громадян загітувати кожному по 50-100 знайомих, щоб перемогти. Звернення політик опублікував у Facebook.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

"10 днів залишилося. Фінальний ривок. Усі, хто вірить і хоче змін, загітуйте за цей час кожен/кожна по 50-100 людей – ваших рідних, близьких, знайомих, колег, друзів дитинства і однокашників по телефону – і ми з вами переможемо!" – написав Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко пообіцяв ввести періодичну перевірку на поліграфі для всіх, хто працює на ключових посадах у державі.

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