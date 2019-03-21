|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Фінальний ривок": Гриценко звернувся до українців

1.6тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко звернувся до українців за 10 днів до виборів президента України.

Він закликав громадян загітувати кожному по 50-100 знайомих, щоб перемогти. Звернення політик опублікував у Facebook.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

"10 днів залишилося. Фінальний ривок. Усі, хто вірить і хоче змін, загітуйте за цей час кожен/кожна по 50-100 людей – ваших рідних, близьких, знайомих, колег, друзів дитинства і однокашників по телефону – і ми з вами переможемо!" – написав Гриценко.

Новини
Потрібно створити умови, щоб в українців не було необхідності давати хабарі – Гриценко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко пообіцяв ввести періодичну перевірку на поліграфі для всіх, хто працює на ключових посадах у державі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
16
9
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки