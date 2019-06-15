Філарет оголосив зухвалий ультиматум Епіфанію: які умови

Митрополит Епіфаній заявив, що патріарх Філарет оголосив йому ультиматум. Серед умов – відновлення Київського патріархату і посади чинного патріарха, прийняття статуту Київського патріархату або скликання Синоду Київського патріархату.

Про це він розповів в ефірі "Радіо НВ". За словами глави ПЦУ, він не може виконати ці вимоги, оскільки відповідні рішення були прийняті колегіально.

За словами Епіфанія, він намагався знайти компроміс, але "чув лише мову ультиматумів".

Митрополит Епіфаній "Радіо НВ"

"Оскільки я побачив, що почесний патріарх не йде ні на один компроміс, а ставить тільки ультиматуми, і побачивши, що владні амбіції руйнують те, що було створено до сих пір, ми зараз ведемо спілкування тільки через ЗМІ", – підкреслив Епіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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