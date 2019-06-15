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Філарет оголосив зухвалий ультиматум Епіфанію: які умови

3.7тЧитати матеріал російською

Митрополит Епіфаній заявив, що патріарх Філарет оголосив йому ультиматум. Серед умов – відновлення Київського патріархату і посади чинного патріарха, прийняття статуту Київського патріархату або скликання Синоду Київського патріархату.

Про це він розповів в ефірі "Радіо НВ". За словами глави ПЦУ, він не може виконати ці вимоги, оскільки відповідні рішення були прийняті колегіально.

За словами Епіфанія, він намагався знайти компроміс, але "чув лише мову ультиматумів".

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Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній

"Радіо НВ"

"Оскільки я побачив, що почесний патріарх не йде ні на один компроміс, а ставить тільки ультиматуми, і побачивши, що владні амбіції руйнують те, що було створено до сих пір, ми зараз ведемо спілкування тільки через ЗМІ", – підкреслив Епіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Митрополит ЕпіфанійПатріарх Філарет
Місце
Україна
Тег
ПЦУ
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Слава Святому Филарету! Слава Киевскому Патриархату! Епифаний и Порошенко обманули Филарета!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
раскольники раскольников...сами себя, не снимая штанов!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба замутить Томосячий майдан
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