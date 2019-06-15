Філарет оголосив зухвалий ультиматум Епіфанію: які умови

Митрополит Епіфаній заявив, що патріарх Філарет оголосив йому ультиматум. Серед умов – відновлення Київського патріархату і посади чинного патріарха, прийняття статуту Київського патріархату або скликання Синоду Київського патріархату.
Про це він розповів в ефірі "Радіо НВ". За словами глави ПЦУ, він не може виконати ці вимоги, оскільки відповідні рішення були прийняті колегіально.
За словами Епіфанія, він намагався знайти компроміс, але "чув лише мову ультиматумів".
Митрополит Епіфаній
"Радіо НВ"
"Оскільки я побачив, що почесний патріарх не йде ні на один компроміс, а ставить тільки ультиматуми, і побачивши, що владні амбіції руйнують те, що було створено до сих пір, ми зараз ведемо спілкування тільки через ЗМІ", – підкреслив Епіфаній.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.
У відповідь в ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.
Також у ПЦУ заявили, що такі дії почесного патріарха руйнують єдність церкви. Єпископ Адріан Кулик-Богдан назвав Філарета "професійним розкольником і бунтарем".
11 червня Філарет оголосив про рішення скликати помісний православний Собор, хоча статут церкви такого права йому не дає.
Також Філарет заявив, що не був ознайомлений із Томосом до його отримання, тому не приймає його.
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