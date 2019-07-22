Фігурант справи про вбивство Гандзюк розгромно програв і не пройшов у Раду

Колишній заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук, який фігурує в розслідуванні вбивства активістки Катерини Гандзюк, не потрапить в Раду 9-го скликання.
Він балотувався по мажоритарному округу №186 в Херсонській області і після підрахунку майже 97% бюлетенів набрав менше 18% голосів - 3-е місце. Його мінімально випереджає кандидат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Сергій Рибалка.
На першому місці впевнено розташувався "Слуга народу" Олексій Ковальов, за якого проголосували більше 35% осіб (23 тисячі голосів).
Євген Ріщук
gazeta.ks.ua
Як писав OBOZREVATEL:
31 липня у Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаної кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла у лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер відповів, що жодного відношення до активістки не мав і не був з нею знайомий.
15 лютого була внесена застава і підозрюваного главу Херсонської облради випустили із СІЗО.
8 квітня Мангер був екстрено госпіталізований нібито через проблеми із серцем. Йому стало погано після того, як 5 квітня на нього наділи електронний браслет, але 12 квітня він уже засвітився на роботі.
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