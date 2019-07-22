Фігурант справи про вбивство Гандзюк розгромно програв і не пройшов у Раду

Колишній заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук, який фігурує в розслідуванні вбивства активістки Катерини Гандзюк, не потрапить в Раду 9-го скликання.

Він балотувався по мажоритарному округу №186 в Херсонській області і після підрахунку майже 97% бюлетенів набрав менше 18% голосів - 3-е місце. Його мінімально випереджає кандидат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Сергій Рибалка.

На першому місці впевнено розташувався "Слуга народу" Олексій Ковальов, за якого проголосували більше 35% осіб (23 тисячі голосів).

Євген Ріщук gazeta.ks.ua

Як писав OBOZREVATEL:

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