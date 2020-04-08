Фігурант "плівок Єрмака" Сергій Шумський збирав для глави Офісу президента і його брата інформацію про людей, яких збиралися призначити на високі посади.

Про це він розповів в інтерв'ю Bihus.info. На думку Шумського, до нього звернулися через те, що він співпрацював зі спецслужбами і володів повною інформацією про те, що відбувається. Мовляв, можна було дізнатися різну "чорнуху" про кандидата: випадки порушення ним закону або кримінальні зв'язки.

"Припустимо, є Дмитро Штанько – можна з ним мати справу чи ні, не могли б поцікавитися? Зазвичай там вилазить чорнуха або якісь порушення ПДР, кримінальні зв'язки, що завгодно може бути", – розповів Шумський.

Він запевняє, що його просили тільки консультувати щодо того чи іншого кандидата, а всю інформацію він брав нібито тільки з відкритих джерел. Причому, це співпраця тривала досить давно – ще з тих пір, як Андрій Єрмак був радником президента України Володимира Зеленського. Шумський заявив, що вважає такі дії благом для країни.

"Я давав можливість не пропускати до вищих ешелонів влади людей, які заплямували себе якимось впливом", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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