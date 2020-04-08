Фігурант "плівок Єрмака" Сергій Шумський збирав для глави Офісу президента і його брата інформацію про людей, яких збиралися призначити на високі посади.
Про це він розповів в інтерв'ю Bihus.info. На думку Шумського, до нього звернулися через те, що він співпрацював зі спецслужбами і володів повною інформацією про те, що відбувається. Мовляв, можна було дізнатися різну "чорнуху" про кандидата: випадки порушення ним закону або кримінальні зв'язки.
"Припустимо, є Дмитро Штанько – можна з ним мати справу чи ні, не могли б поцікавитися? Зазвичай там вилазить чорнуха або якісь порушення ПДР, кримінальні зв'язки, що завгодно може бути", – розповів Шумський.
Він запевняє, що його просили тільки консультувати щодо того чи іншого кандидата, а всю інформацію він брав нібито тільки з відкритих джерел. Причому, це співпраця тривала досить давно – ще з тих пір, як Андрій Єрмак був радником президента України Володимира Зеленського. Шумський заявив, що вважає такі дії благом для країни.
"Я давав можливість не пропускати до вищих ешелонів влади людей, які заплямували себе якимось впливом", – розповів він.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента.
За словами нардепа, він отримав скандальні "плівки Єрмака" абсолютно безкоштовно. Вони прийшли на його пошту.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ і ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лерос в наклепі і заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".
Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.
Спікер Володимира Зеленського заявила, що президент " не збирається реагувати на кожен пост в Facebook".
Пізніше Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, які нібито свідчать про корупційні зв'язки глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом при призначенні осіб на посади в органи державної влади.
1 квітня Лерос заявив, що брат глави Офісу президента Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.
Денис Єрмак визнав, що він проводив зустрічі з людьми на скандальних "плівках", які опублікував Лерос, але запевнив, що все показане на них вирвано з контексту.
А глава ОПУ Андрій Єрмак назвав дії ЛЕРОС замовний акцією проти нього.
Генпрокурор Ірина Венедиктова відповіла на скандал з "плівками Єрмака"
Фігуранти плівок розповіли, що люди, які проходили співбесіди у брата глави ОПУ Дениса Єрмака, за призначення на певні посади повинні були платити до $ 100 тисяч.
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