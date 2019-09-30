Україні не можна втручатися в американські вибори – Фесенко

Україні категорично не можна втручатися в американську передвиборчу кампанію, оскільки США – головний стратегічний партнер країни.
Про це в ефірі програми "Євроінтегратори" з Тетяной Поповою на Oboz.Tv сказав голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи гучний скандал з розшифровкоя розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, який призвів до початку процедури імпічменту в американців. Він зазначив, що Америка важлива для України в геополітичному вимірі більше, ніж Євросоюз.
"ЄС і в політичному, і в економічному плані важливий. Він до нас ближчий, навіть ц географічному плані. І у нас найбільший товарообіг з ЄС. Але в геополітичному плані, в плані військової допомоги США для нас – дуже важливий партнер. Тому тут дійсно непроста ситуація, але союзник для нас США. І ми повинні діяти дуже виважено в цій ситуації, зберігаючи наш національний інтерес", – сказав Фесенко.
На його переконання, якщо США хоче отримати від України будь-яку інформацію – вони повинні надіслати офіційний запит.
"Це суто офіційне спілкування. Щоб не було такого, що наші правоохоронні органи виявляли ініціативу або порушували політичну етику, зокрема у відносинах зі Сполученими Штатами. Тому, дійсно, нам треба бути виваженими, гнучкими і неупередженими в цій ситуації", – зазначив Фесенко .
Як повідомляв OBOZREVATEL :
25 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером США Дональдом Трампом.
Так, нещодавно в США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
Імпічмент Трампа також підтримала його колишня опонентка на виборах у 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".
Також колишній віцепрезидент Штатів Джо Байден відповів на скандал довкола Трампа і Зеленського.
Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал позначиться на Україні – читайте на OBOZREVATEL.
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