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30 вересня • оновлено в 19:19
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/ Політика

Україні не можна втручатися в американські вибори – Фесенко

1.6т Читати матеріал російською

Україні категорично не можна втручатися в американську передвиборчу кампанію, оскільки США – головний стратегічний партнер країни.

Про це в ефірі програми "Євроінтегратори" з Тетяной Поповою на Oboz.Tv сказав голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи гучний скандал з розшифровкоя розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, який призвів до початку процедури імпічменту в американців. Він зазначив, що Америка важлива для України в геополітичному вимірі більше, ніж Євросоюз.

"ЄС і в політичному, і в економічному плані важливий. Він до нас ближчий, навіть ц географічному плані. І у нас найбільший товарообіг з ЄС. Але в геополітичному плані, в плані військової допомоги США для нас – дуже важливий партнер. Тому тут дійсно непроста ситуація, але союзник для нас США. І ми повинні діяти дуже виважено в цій ситуації, зберігаючи наш національний інтерес", – сказав Фесенко.

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На його переконання, якщо США хоче отримати від України будь-яку інформацію – вони повинні надіслати офіційний запит.

"Це суто офіційне спілкування. Щоб не було такого, що наші правоохоронні органи виявляли ініціативу або порушували політичну етику, зокрема у відносинах зі Сполученими Штатами. Тому, дійсно, нам треба бути виваженими, гнучкими і неупередженими в цій ситуації", – зазначив Фесенко .

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Євроінтегратори
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а почему Штатам можно?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Он отметил, что Америка важна для Украины в геополитическом измерении больше, чем Евросоюз." Фесенко наверное прилетел с Марса... У запада и конкретно у США, наступили более серьезные проблемы, а именно внутриполитические, нежели псевдостратегические игрища в кукловодов.
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руденко евгений
руденко евгений
это он сказанул, а без него как бы уже хотели вмешаться...
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