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11 вересня • оновлено в 13:23
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Фесенко: "Слуга народу" може повторити помилки Януковича

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Директор інституту прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що у питанні змін до Податкового кодексу партія "Слуга народу" може повторити помилки експрезидента Віктора Януковича.

Про це він розповів у інтерв'ю для 24 каналу. Фесенко нагадав, що криза режиму Януковича почалася з так званого "податкового" майдану, пов'язаного з тодішньою податковою реформою. Саме з цього почалися протестні акції, фактично був закладений фундамент соціально-економічного незадоволення правлячим режимом.

"У цьому сенсі партія "Слуга народу" може повторювати помилки Януковича. Це небезпечно. Їм треба думати про те, щоб не спровокувати зараз соціально-економічне незадоволення, зокрема тих, хто працює на спрощеному податку", – зазначив Фесенко.

Володимир Фесенко

Володимир Фесенко

За його словами, небезпека податкових змін у тому, що вони б'ють не тільки по інтересах окремих великих капіталів, окремих бізнес-політичних угрупувань, а й по малому бізнесу, а відповідно це створення широкої соціальної напруги, що теж небезпечно, і про це теж треба пам'ятати.

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Особа
Володимир Фесенко
Тег
Партія Слуга народу
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