В связи с вновь возникшим феноменом Савченко хотел бы обратиться ко всем представителям СМИ, так как от их трактовки событий во многом зависит формирование и корректировка общественного мнения.

Дорогие журналисты, телеведущие, а также эксперты!

Савченко - цельная натура, с огромным набором различных качеств и свойств своей личности. Пожалуйста, не рассматривайте её упрощенно в традицией линейной логики - хорошая/плохая. Это в корне неверно.

Не расценивайте мотивы её поступков через призму - героизм/предательство. Это также ошибочно и субъективно.

Постарайтесь увидеть картину максимально широко. Ведь мы все сейчас имеем шанс для перехода во взрослое состояние. Шанс для переосмысления многих наших ожиданий и представлений.

Оценочные суждения приводят нас лишь к радикализации собственного мнения. Не уверен что задача независимой журналистики состоит в том, чтобы обострить настроения и посеять раскол.

Для стадии взросления характерно желание увидеть и готовность принять последствия поступков. Своих или чужих. Мне кажется, что сейчас, особенно сегодня, нужно делать акцент на этом. Каковы последствия поступков Савченко, каковы последствия наших реакций на них, какие выводы должны сделать власть, общество, силовые ведомства.

Ведь Савченко сознательно или случайно уже в который раз активизирует общественное мнение, вызывает мобилизацию интереса к политике и готовность что-то делать. Это очень важный для нашего общества момент. В зависимости от того какие выводы мы сделаем сейчас во многом будет определяться наше поведение в будущем.

Думайте о последствиях, господа! Это признак зрелости.