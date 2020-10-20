Facebook видалив акаунт "російського агента" Деркача
Нардепа в США назвали "активним агентом російських спецслужб"
Раніше проти Андрій Деркача і трьох росіян були введені санкції
Facebook видалив акаунт позафракційного народного депутата України Андрія Деркача, якого в США назвали "російським агентом".
Як повідомляє BuzzFeed, він порушив політику соціальної мережі.
Представник компанії розповів виданню, що це пов'язано зі спробою вплинути на вибори в США.
"Ми видалили цей обліковий запис і цю сторінку за порушення нашої політики щодо використання нашої платформи людьми, які беруть участь в операціях з надання впливу на вибори", – пояснив він.
Нагадаємо, що міністерство фінансів США ввело персональні санкції проти Андрія Деркача і трьох росіян.
В американському посольстві пояснили, що обмежувальні заходи можуть поширюватися на всіх, хто вестиме бізнес з нардепом. Також Деркача назвали "активним агентом російських спецслужб".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Офіс генпрокурора відмовився відкривати кримінальне провадження щодо нардепа.