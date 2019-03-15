Вже у березні: Facebook розкриє замовників політреклами та їхні бюджети

Із 18 березня Facebook введе верифікацію замовників політичної реклами і публічно розмістить базу даних української політагітації.

Також можна буде зіставити рекламні бюджети політиків. Про це Руху "Чесно" повідомив керівник корпоративних комунікацій Facebook у Центральній і Східній Європі Ян Щегенни.

"У середині березня ми запустимо інструменти для того, щоб зробити політичну рекламу (для України. — Ред.) на Facebook прозорою. Від рекламодавців вимагатимуть оприлюднити, хто саме платить за політичну рекламу. Ми будемо зберігати ці дані протягом семи років у публічній бібліотеці. Там міститиметься інформація про те, як реклама поширювалася, наприклад, діапазон витрат, показників, а також демографія про тих, хто бачив рекламу, їхній вік, стать і локацію", — розповів у листі Щеґенни.

Facebook приготував сюрприз політикам

Така база даних політичної реклами вже містить архіви зі США, Великобританії, Індії та Бразилії.

Щеґенни додав, що корпорація глобально блокує і видаляє фіктивні облікові записи, обмежує поширення неправдивої інформації.

Так, у лютому Facebook тимчасово поширив в Україні заборону купувати виборчу рекламу з-за кордону.

"Наприклад, нещодавно ми видалили низку облікових записів і сторінок у Facebook та Instagram, які, будучи частиною мережі, що виникла в Росії і діє в Україні, залучалися до скоординованої неавтентичної поведінки", — написав Щеґенни.

Він додав, що для кращого розуміння ситуації в країні Facebook співпрацює з Центральною виборчою комісією України, фактчекерами, дослідниками та громадськими активістами.

Як відомо, витрати на політрекламу у Facebook — суттєва дірка в прозорості вітчизняних політичних фінансів, на яку звертають увагу профільні агентства та громадські організації. За словами керуючого партнера комунікаційної групи PlusOne Максима Саваневського, всі кроки, які соцмережа здійснює в рамках "контролю за маніпуляціями", були викликані "тиском з боку окремих політиків у США", пише він у блогах "УП".

"Нові правила значно ускладнять роботу українських політиків в інтернетах, адже тепер доведеться світити суми грошей, витрачені на рекламу. Ймовірно, частина бюджетів перейде з Facebook/Instagram до Google, який поки не заморочується процедурами ідентифікації рекламодавців", — вважає він.

З 18 березня має змінитися таке:

Уся політична реклама буде маркуватися повідомленням "Paid for by..." — тобто вказуватиметься, хто заплатив за політичну рекламу.

До 18 березня сторінки, які запускають рекламу, зобов'язані пройти процес ідентифікації.

Якщо ви хочете запускати рекламу, то необхідно підтвердити свою особистість.

Процес перегляду документів триватиме до 48 годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівники соціальної мережі Facebook виявили чотири кампанії з Росії та Ірану, які спрямовані на поширення недостовірного політичного контенту. Facebook видалив 652 сторінки, облікові записи і спільноти, які визначив як частину скоординованих кампаній дезінформації. Вони орієнтувалися на США, Великобританію, країни Латинської Америки і Близького Сходу.

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