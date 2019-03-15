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Вже у березні: Facebook розкриє замовників політреклами та їхні бюджети

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Із 18 березня Facebook введе верифікацію замовників політичної реклами і публічно розмістить базу даних української політагітації.

Також можна буде зіставити рекламні бюджети політиків. Про це Руху "Чесно" повідомив керівник корпоративних комунікацій Facebook у Центральній і Східній Європі Ян Щегенни.

"У середині березня ми запустимо інструменти для того, щоб зробити політичну рекламу (для України. — Ред.) на Facebook прозорою. Від рекламодавців вимагатимуть оприлюднити, хто саме платить за політичну рекламу. Ми будемо зберігати ці дані протягом семи років у публічній бібліотеці. Там міститиметься інформація про те, як реклама поширювалася, наприклад, діапазон витрат, показників, а також демографія про тих, хто бачив рекламу, їхній вік, стать і локацію", — розповів у листі Щеґенни.

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Така база даних політичної реклами вже містить архіви зі США, Великобританії, Індії та Бразилії.

Щеґенни додав, що корпорація глобально блокує і видаляє фіктивні облікові записи, обмежує поширення неправдивої інформації.

Так, у лютому Facebook тимчасово поширив в Україні заборону купувати виборчу рекламу з-за кордону.

"Наприклад, нещодавно ми видалили низку облікових записів і сторінок у Facebook та Instagram, які, будучи частиною мережі, що виникла в Росії і діє в Україні, залучалися до скоординованої неавтентичної поведінки", — написав Щеґенни.

Він додав, що для кращого розуміння ситуації в країні Facebook співпрацює з Центральною виборчою комісією України, фактчекерами, дослідниками та громадськими активістами.

Як відомо, витрати на політрекламу у Facebook — суттєва дірка в прозорості вітчизняних політичних фінансів, на яку звертають увагу профільні агентства та громадські організації. За словами керуючого партнера комунікаційної групи PlusOne Максима Саваневського, всі кроки, які соцмережа здійснює в рамках "контролю за маніпуляціями", були викликані "тиском з боку окремих політиків у США", пише він у блогах "УП".

"Нові правила значно ускладнять роботу українських політиків в інтернетах, адже тепер доведеться світити суми грошей, витрачені на рекламу. Ймовірно, частина бюджетів перейде з Facebook/Instagram до Google, який поки не заморочується процедурами ідентифікації рекламодавців", — вважає він.

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З 18 березня має змінитися таке:

  • Уся політична реклама буде маркуватися повідомленням "Paid for by..." — тобто вказуватиметься, хто заплатив за політичну рекламу.

  • До 18 березня сторінки, які запускають рекламу, зобов'язані пройти процес ідентифікації.

  • Якщо ви хочете запускати рекламу, то необхідно підтвердити свою особистість.

  • Процес перегляду документів триватиме до 48 годин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівники соціальної мережі Facebook виявили чотири кампанії з Росії та Ірану, які спрямовані на поширення недостовірного політичного контенту. Facebook видалив 652 сторінки, облікові записи і спільноти, які визначив як частину скоординованих кампаній дезінформації. Вони орієнтувалися на США, Великобританію, країни Латинської Америки і Близького Сходу.

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Місце
Україна
Теги
FacebookВыборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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